Arrestato per furto aggravato all Esselunga di Ravenna dalla Polizia di Stato

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Intervento delle volanti all Esselunga di Via Antica Milizia

Nel pomeriggio del 29 ottobre, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino tunisino di 30 anni, accusato di furto aggravato. L'operazione è scattata dopo una segnalazione di furto in atto presso il supermercato Esselunga di Via Antica Milizia, dove due individui avevano sottratto generi alimentari e bevande alcoliche per un valore complessivo di circa 300 euro.

Uno dei due ladri bloccato, il complice in fuga

All'arrivo delle pattuglie, uno dei due malviventi è stato fermato immediatamente dagli agenti, mentre il complice è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell'ordine hanno quindi avviato gli accertamenti di rito sull'uomo bloccato, facendo emergere un quadro preoccupante.

Precedenti penali e misure di sicurezza

Dai controlli è risultato che il trentenne ha numerosi precedenti di polizia a proprio carico, tra cui spaccio di stupefacenti, violenza sessuale aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, violazione di domicilio e maltrattamenti in famiglia. Inoltre, era destinatario di un avviso orale emesso dal Questore di Ravenna nel 2025 e sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposto nel 2026.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Giudizio direttissimo e obbligo di dimora

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo. Al termine dell'udienza, il giudice ha disposto per lui l'obbligo di dimora nel comune di Ravenna e la permanenza domiciliare presso la propria abitazione dalle ore 20 alle ore 7.

L'episodio conferma l'efficacia del controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, impegnata quotidianamente nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di illegalità per garantire la sicurezza dei cittadini.