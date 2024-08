Artena: vasto incendio vicino alle abitazioni, intervengono i Vvf; evacuati i residenti

Notte di lavoro per i vigili del fuoco; evacuate due famiglie

ARTENA (RM), una cittadina a sud di Roma, ha vissuto una notte difficile mentre i vigili del fuoco hanno lottato per domare un vasto incendio divampato nel pomeriggio di lunedì. Il rogo, che ha minacciato diverse abitazioni, ha tenuto in allerta vigili del fuoco e squadre della protezione civile per tutta la notte.

Evacuazioni per sicurezza

A causa della vicinanza delle fiamme ad alcune abitazioni, i vigili del fuoco, noti come "caschi rossi," hanno evacuato due famiglie per precauzione. La rapida azione dei soccorritori ha contribuito a garantire la sicurezza dei residenti, riducendo al minimo il rischio di incidenti.

Intervento di emergenza

In risposta all'emergenza in corso, la sala operativa ha inviato all'alba di martedì il Direttore delle Operazioni di Spegnimento. Il direttore ha coordinato l’intervento dei mezzi aerei, con l’impiego di velivoli per il lancio d’acqua. Le autorità locali, tra cui il sindaco e i carabinieri, erano anch'essi presenti sul posto, lavorando a stretto contatto con i vigili del fuoco e le squadre della protezione civile.

Una Città in Allerta

Questo episodio fa parte di una serie di incendi che negli ultimi giorni hanno colpito Artena, mettendo a dura prova le risorse dei servizi di emergenza. Le condizioni di siccità e le alte temperature hanno contribuito all’aumento del rischio incendi nella regione, rendendo questo un periodo difficile per i residenti e il personale di emergenza.