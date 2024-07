Crotone: assalito da uno sciame di vespe, morto per paura non per punture

Morte sulla Spiaggia di Crotone: Ing. Ucraino Deceduto per Paura di Vespe

CROTONE – Un ingegnere ucraino di 47 anni, in vacanza a Crotone, è deceduto a causa di un infarto provocato dalla paura di essere attaccato da uno sciame di vespe, e non per le punture degli insetti. L'uomo, noto per la sua allergia alle punture di insetti, è stato trovato privo di vita sulla spiaggia di viale Magna Grecia, come hanno riportato i carabinieri.

Dettagli dell'Incidente

L'episodio drammatico è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando l'ingegnere, vedendo avvicinarsi lo sciame di vespe, si è gettato in mare per cercare di sfuggire agli insetti. L'uomo è stato colto da un malore mentre era in acqua. Nonostante i tempestivi soccorsi del personale medico del Suem 118, i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani.

Investigazioni in Corso

Gli inquirenti, dopo un'attenta ispezione del corpo, non hanno riscontrato alcuna puntura di insetto, suggerendo che il decesso sia avvenuto a causa di un arresto cardiaco dovuto al terrore di essere attaccato dalle vespe, consapevole della propria allergia. Le indagini continuano per chiarire ogni aspetto dell'accaduto.

Provvedimenti del Sindaco

In seguito al tragico evento, il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha disposto l'interdizione del tratto di spiaggia dove si è verificato l'incidente. Questa misura è stata attuata per permettere le operazioni di bonifica dell'area da parte di personale specializzato. La spiaggia sarà sorvegliata dalla polizia locale fino al completamento delle operazioni.

Implicazioni per la sicurezza pubblica

Questo incidente solleva importanti questioni sulla sicurezza delle aree pubbliche e la necessità di monitorare e controllare le popolazioni di insetti, specialmente in luoghi frequentati da turisti e cittadini. La presenza di insetti pericolosi come le vespe può rappresentare un serio rischio per la salute pubblica, in particolare per chi soffre di allergie.

La tragica morte dell'ingegnere ucraino a Crotone è un doloroso promemoria dell'importanza di adeguate misure di sicurezza e della necessità di sensibilizzare il pubblico sui rischi legati alle allergie agli insetti. Le autorità locali devono continuare a lavorare per garantire che tali incidenti non si ripetano, proteggendo la salute e la sicurezza di tutti i cittadini e visitatori.