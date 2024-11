Assalto al bancomat: esplosione e ladri in fuga "Appello alla cittadinanza"

Assalto a bancomat nel Foggiano: ladri in fuga, ingenti danni alla struttura

Un assalto a uno sportello bancomat si è verificato nelle prime ore di oggi a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. Intorno alle 5 del mattino, una banda composta da almeno tre persone ha utilizzato il metodo della "marmotta", inserendo un esplosivo nella fessura erogatrice della filiale della Banca Popolare di Milano.

Esplosione e danni alla struttura

L'esplosione ha causato ingenti danni alla struttura, ma non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a portare via il denaro. Le forze dell'ordine stanno cercando di quantificare l'eventuale bottino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato un'indagine approfondita, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della banca e delle attività commerciali vicine. I vigili del fuoco hanno invece effettuato la bonifica e la messa in sicurezza dell'area, garantendo che non vi fossero ulteriori rischi per i cittadini.

Indagini in corso

Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, i ladri hanno agito con rapidità e precisione, sfruttando l'effetto deflagrante dell'esplosivo per aprire lo sportello e accedere al contante. Gli investigatori stanno lavorando per identificare i responsabili e comprendere se si tratti di un'azione isolata o legata a un gruppo criminale organizzato.

La tecnica della "marmotta"

Il metodo della "marmotta" è sempre più diffuso tra i gruppi criminali specializzati in assalti ai bancomat. Consiste nell'inserire un cilindro metallico riempito di esplosivo all'interno della fessura erogatrice, causando un'esplosione controllata per accedere alla cassa. Questo sistema, seppur efficace, comporta gravi rischi sia per i criminali sia per la struttura circostante.

L'assalto di oggi si aggiunge a una serie di episodi simili avvenuti negli ultimi mesi nella provincia di Foggia, una zona tristemente nota per l'attività delle bande criminali.

Appello alla cittadinanza

Le autorità invitano chiunque abbia notato movimenti sospetti nelle vicinanze della banca a fornire informazioni utili per le indagini. La collaborazione dei cittadini potrebbe rivelarsi decisiva per identificare i responsabili di questo grave episodio.

San Marco in Lamis si risveglia così sotto shock, ma anche con la determinazione di vedere giustizia fatta. Le forze dell'ordine continueranno a monitorare attentamente il territorio per prevenire ulteriori atti criminali.