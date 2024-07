Assalto al portavalori a caniga: spari, panico e fumo di veicoli distrutti (Video)

SASSARI - Questa mattina, la tranquilla cittadina di Caniga è stata scossa da un audace assalto al portavalori della sede locale della Mondialpol. L'evento ha trasformato le strade normalmente pacifiche in un campo di battaglia, con spari e fumo di veicoli incendiati che hanno fatto rabbrividire i residenti.

Cronaca dell'assalto

Alle prime luci dell'alba, una banda di malviventi ha attaccato con determinazione il deposito di valori della Mondialpol. Testimoni oculari hanno riportato che gli aggressori sono giunti sul luogo con un autoarticolato con gli sportelli spalancati, seguito da diverse auto. Un escavatore trasportato sul mezzo è stato immediatamente utilizzato per forzare l'accesso al caveau, abbattendo un muro della struttura.

Il Caos si Diffonde

Durante l'assalto, il quartiere circostante è stato investito da una concitazione crescente. I clienti e il gestore di un birrificio nelle vicinanze sono stati costretti a rifugiarsi all'interno, testimoniando di aver visto uomini mascherati e armati di pistole e giubbotti antiproiettile. I crimini non hanno risparmiato nemmeno le forze dell'ordine: un'auto del Radiomobile dei Carabinieri è stata bersagliata di colpi, così come un veicolo della polizia stradale, segnando un momento di tensione estrema.

La Trasmissione Live del Terrore

Un residente ha trasmesso in diretta su piattaforme social le immagini dell'assalto: spari, strade bloccate, e il fumo nero degli automezzi in fiamme hanno confermato la gravità dell'evento. Un altro video ha immortalato l'escavatore utilizzato per trasportare i sacchi di denaro rubato, mentre un bandito manovrava l'attrezzo sotto gli ordini dei complici.

La Fuga e i Protagonisti

Durante la fuga, una coppia ha filmato un membro della banda armato e mascherato mentre si allontanava dal luogo del crimine. I video, girati da posizioni sicure, hanno mostrato chiaramente l'intensità dell'azione criminale, evidenziando la determinazione dei criminali nel perpetrare il colpo.

Risposta delle autorità

Le forze di polizia sono intervenute prontamente dopo l'allarme, ma gli aggressori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle unità specializzate. Attualmente, è in corso una massiccia operazione di ricerca per catturare i responsabili di questo audace crimine.

Il clima di tensione a Caniga non è destinato a dissolversi facilmente, mentre la comunità locale si interroga sul futuro della sicurezza nel tranquillo borgo.