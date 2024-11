ATP Finals Torino: Jannik Sinner batte De Minaur all'esordio e inizia col piede giusto

Torino, 10 novembre 2024** – Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, inaugura le Nitto ATP Finals 2024 con una vittoria convincente contro l’australiano Alex De Minaur, con un netto 6-3, 6-4. Sotto i riflettori dell’Inalpi Arena di Torino, l’italiano ha mostrato la sua forma smagliante, confermandosi come uno dei protagonisti più attesi del torneo.

Dominio e concentrazione: Sinner inizia col piede giusto

Dopo un primo set dominato, chiuso per 6-3, Sinner ha continuato a mantenere il controllo nel secondo parziale, nonostante alcuni tentativi di reazione dell’australiano. Il break decisivo per Sinner è arrivato a metà del secondo set, mettendolo in vantaggio fino al 6-4 finale. Il suo esordio è stato supportato da un gioco solido e un servizio preciso, che non ha lasciato spazio a De Minaur per ribaltare l’inerzia del match.

Un match senza intoppi nonostante un imprevisto

Unico momento di pausa è stato dovuto a un lieve malore di uno spettatore tra il pubblico. Sinner ha immediatamente interrotto il gioco per aiutare nei soccorsi, mostrando il suo spirito di attenzione e rispetto per i tifosi.

Sinner punta alla finale

Il cammino di Jannik Sinner continua in un girone di ferro, dove dovrà affrontare anche Daniil Medvedev e Taylor Fritz, entrambi avversari di spessore. Ma l’inizio è promettente: la performance di oggi sembra confermare la sua determinazione a centrare la vittoria finale.

Sinner tornerà in campo nei prossimi giorni per il secondo match di questa fase a gironi, con l'obiettivo di replicare il successo di oggi e avvicinarsi sempre di più alla semifinale.