Bari, blitz della Polizia contro il piano di saccheggi nel centro cittadino

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Un'operazione di vasta portata ha scosso la città di Bari all'alba di oggi. La Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia e della Procura per i minori, ha eseguito numerose perquisizioni e interrogatori nei confronti di un gruppo di giovani e giovanissimi ritenuti responsabili di aver pianificato un vero e proprio assalto ai negozi del centro cittadino.

Secondo gli investigatori, il gruppo si stava organizzando attraverso i principali social network per colpire, sulla scia di quanto accaduto a Milano nel fine settimana precedente, le vie dello shopping barese: via Sparano, via Melo, via Argiro e Corso Vittorio Emanuele. L'obiettivo erano i negozi di alta moda italiana e internazionale, ma anche esercizi di elettronica e articoli sportivi.

La Digos della Questura di Bari ha monitorato costantemente le conversazioni online, scoprendo che i giovani stavano cercando di procurarsi armi, materiale esplodente e arnesi da scasso, da utilizzare anche contro le forze dell'ordine. Le perquisizioni, condotte dalla Digos e dalla Squadra Mobile, sono tuttora in corso.

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Le ipotesi di reato contestate sono istigazione a delinquere finalizzata alla devastazione e saccheggio, con finalità di terrorismo, in concorso, e detenzione di armi, munizioni ed esplosivi. Gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva, e il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.

L'operazione rappresenta un duro colpo contro un fenomeno preoccupante di violenza giovanile organizzata, che sfrutta la rete per coordinare azioni criminali. Le autorità invitano alla prudenza e ribadiscono l'importanza di un uso responsabile dei social media.