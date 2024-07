Bari Calcio. Presentazione del DS Giuseppe Magalini e del Mister Moreno Longo (Video)

Luigi De Laurentiis - Giuseppe Magalini - Moreno Longo - Valerio Di Cesare | Conferenza Stampa

Bari, 21 GIU - Luigi De Laurentiis: Conferenza stampa di presentazione del DS Giuseppe Magalini e del mister Moreno Longo. Mi rivolgo con un caloroso benvenuto a entrambi, accompagnati da Valerio Di Cesare. Oggi è un giorno importante per noi, veniamo da un anno molto difficile, pieno di errori e sfortune. Mi assumo la responsabilità delle decisioni errate. Sono qui per parlare ai tifosi e alla città di Bari. Questo anno ci ha insegnato tanto, nonostante le difficoltà. Ho vissuto momenti di grande unione con i giocatori e con Valerio Di Cesare, culminati in una salvezza importante e carica di emozioni. Abbiamo pianto di gioia al termine della stagione, insieme ai segretari, agli sponsor e a tutta la squadra. Questo testimonia la passione e l'impegno nel rappresentare la città di Bari. La mia libertà è stata limitata e ho ricevuto insulti, ma sono rimasto presente ad ogni partita, in casa e fuori casa, fino al fischio finale. Nonostante tutto, sono qui per rispondere alle vostre domande e voltare pagina con nuova energia.

Giuseppe Magalini:

È un piacere essere qui, sono molto felice e motivato. La scelta di venire a Bari è stata semplice grazie alla determinazione e alla passione del presidente. So che c'è molto da fare, ma sono pronto a lavorare sodo. Ho ritrovato Valerio Di Cesare, che sarà un grande aiuto.

Moreno Longo:

Ringrazio il presidente, il direttore Magalini e Valerio Di Cesare per questa opportunità. Per me, scegliere Bari è stato facile. È una piazza che trasuda calcio e passione. La finale play-off e playout hanno dimostrato la forza della tifoseria. Ho radici a Bari, anche se sono cresciuto altrove, e questo rende tutto ancora più speciale. Sono pronto a lavorare sodo per creare entusiasmo e ottenere buoni risultati.

