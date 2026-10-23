Bergamo, blitz della Squadra Mobile: hashish e cocaina portano agli arresti domiciliari

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Un nuovo intervento contro lo spaccio di stupefacenti ha portato all'arresto di un uomo a Bergamo. Protagonista della vicenda è un cittadino italiano classe 1978, fermato dalla Polizia di Stato nel corso di un controllo stradale avvenuto nella serata di ieri.

Il controllo su strada e la scoperta della cocaina

Gli agenti della Squadra Mobile di Bergamo hanno notato l'uomo alla guida della propria autovettura e hanno deciso di procedere con un controllo. Durante l'ispezione, il quarantacinquenne è stato trovato in possesso di alcune buste termosaldate contenenti cocaina, pronte probabilmente per essere immesse sul mercato.

La perquisizione domiciliare e il sequestro

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso agli investigatori di rinvenire e sequestrare un quantitativo ben più consistente di droga: circa 1,6 chilogrammi di hashish e 200 grammi di cocaina. Un ritrovamento che ha confermato il quadro investigativo e ha portato all'arresto dell'uomo per detenzione ai fini di spaccio.

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La convalida dell'arresto e i domiciliari

Nella giornata odierna il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. La misura rappresenta un passo importante nell'ambito delle attività di contrasto al traffico di stupefacenti nella città orobica.

Come precisato dalla Questura di Bergamo, la comunicazione della notizia è legata alla rilevanza pubblica del fatto. Nei confronti dell'indagato sussiste comunque la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale condanna definitiva, come previsto dai principi del giusto processo.