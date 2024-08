Blitz contro lo spaccio di stupefacenti, 18 arresti

MARANO - In un'operazione congiunta, i Carabinieri hanno smantellato una vasta organizzazione dedita allo spaccio di droga operante a Marano di Napoli e nei comuni limitrofi. Il blitz, eseguito in collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato all'arresto di 18 persone, di cui undici sono state tradotte in carcere e sette poste agli arresti domiciliari.

Dettagli dell'operazione

L'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal tribunale del riesame di Napoli, è divenuta definitiva dopo il rigetto dei ricorsi da parte della Corte di Cassazione lo scorso 8 luglio. La banda criminale, sotto indagine dal dicembre 2019, distribuiva cocaina, hashish e marijuana in diversi comuni campani, mantenendo una struttura organizzativa che retribuiva i suoi affiliati con pagamenti mensili, le cosiddette “mesate”.

Ricercati e luoghi di detenzione

Restano ancora da arrestare cinque persone, attivamente ricercate dalle forze dell'ordine. Gli arrestati sono stati associati presso le case circondariali di Napoli Poggioreale, Secondigliano e Santa Maria Capua Vetere, con un solo soggetto già detenuto per altre cause.

Impatto dell'operazione

Questa operazione rappresenta un colpo significativo al traffico di stupefacenti nella regione, con l'obiettivo di smantellare le reti criminali e garantire maggiore sicurezza nelle comunità locali. (Immagine archivio)