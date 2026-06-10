Borda festeggia un secolo di vita: i 100 anni della signora Rosa

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Una giornata speciale, carica di emozioni, affetto e gratitudine, quella che la comunità di Borda, comune di Sersale, si appresta a vivere per celebrare il centesimo compleanno della signora Rosa, autentica memoria storica del paese e esempio di forza, dedizione e amore per la famiglia.

Cento anni rappresentano un traguardo straordinario, un secolo attraversato con coraggio, sacrificio e saggezza. La signora Rosa ha vissuto i grandi cambiamenti della storia, custodendo sempre quei valori che ancora oggi la rendono un punto di riferimento per figli, nipoti e pronipoti.

Per festeggiare questo importante anniversario, tutta la famiglia si riunirà attorno a lei in una grande festa all’insegna dell’affetto e della riconoscenza. Sarà un’occasione unica per condividere ricordi, sorrisi e momenti di gioia con la protagonista di una vita lunga e ricca di esperienze.

A rendere ancora più significativo l’evento sarà la presenza del Sindaco di Sersale, che porterà personalmente gli auguri dell’intera amministrazione comunale e della cittadinanza, testimoniando il valore umano e sociale di un traguardo così raro e prezioso.

La signora Rosa rappresenta un patrimonio di memoria e di esperienza per tutta la comunità. I suoi cento anni raccontano una storia fatta di lavoro, amore per la famiglia e profondo attaccamento alle proprie radici.

Nel giorno del suo centesimo compleanno, Sersale si stringe attorno a lei con affetto e ammirazione, celebrando non solo una lunga vita, ma un esempio luminoso di dignità, tenacia e amore che continuerà a ispirare le nuove generazioni.

Auguri, nonna Rosa: cento anni di storia, di sorrisi e di vita vissuta con il cuore.