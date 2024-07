Bovalino-calcio: Bovalinese a valanga anche sul Gebbione (4-0). La promozione è ad un passo!

BOVALINO (RC), 25 MAR - Dopo tanto tempo finalmente la giornata tanto attesa è arrivata! Ieri, al “Lollò Cartisano” di Bovalino è stata non solo una bellissima giornata di sport, ma anche di ricca soddisfazione per il ritorno sugli spalti della tribuna coperta dei tanti tifosi che in questi ultimi anni sono stati costretti a peregrinare in giro per altri campi o a tifare in condizioni molto disagiate. Quindi pubblico delle grandi occasioni, con famiglie intere a gremire le gradinate ed i Boys 1997 a tifare per i colori amaranto invitando le persone, con appositi striscioni, a seguirli nella prossima finale di Coppa Calabria che si disputerà a Sambiase (Cz) il giorno 03 aprile 2024 e che vedrà di fronte la Bovalinese 1911 e l’AEK Crotone. Presenti per l’occasione, ma come spesso accade per la verità, anche il Sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano accompagnato da alcuni amministratori e alcune delle vecchie glorie che hanno fatto la “storia” della Bovalinese, come per esempio: Barberi, Vottari, Valzecchi, Federico, Spezzano, Russo, Scevola, Sacco e…Mastro Brizzi.

Per la 24^ giornata di campionato (ricordiamo che è stata indetta dalla società la “giornata amaranto”) si sono affrontate la Bovalinese 1911 (67 punti e testa della classifica) ed il Gebbione (34 punti, metà classifica). La partita è terminata con la vittoria netta dei padroni di casa per 4-0 (reti di: Federico 31’ e 34’ p.t. e Marino 54’ e 59’s.t.). Da segnalare il raggiungimento da parte di Ciccio Marino di un prestigioso traguardo…la 300^ rete in carriera, rete festeggiata a dovere dai compagni di squadra e dai tifosi amaranto che gli hanno tributo un lungo applauso.

La partita è iniziata in maniera soft, con i padroni di casa che hanno iniziato al piccolo trotto senza affondare subito i colpi e gli ospiti del Gebbione che hanno tenuto bene il campo per la prima mezz’ora dove si è registrato comunque l’ovvio predominio territoriale degli amaranto di mister Frascà poi, dopo l’annullamento di una rete a Marino realizzata in posizione di fuorigioco, i due lampi di Antonio Federico, il primo al 31’ con un eurogol al volo dal limite dell’area e l’altro al 34’ con una rete di rapina su preciso passaggio dalla destra di un compagno. Si va al riposo con il doppio vantaggio e con il portiere Falduto (Bovalinese) mai impegnato in maniera pericolosa. Nella ripresa altri due flash, questa volta del bomber Ciccio Marino, che prima su rigore al 54’ porta a tre le reti di vantaggio per gli amaranto e cinque minuti dopo al 59’ realizza la sua 300^ rete mandando in visibilio i tifosi sugli spalti. Con questa nuova vittoria (è la 22^) la Bovalinese si avvicina a grandi passi verso la conquista della promozione ed il salto di categoria, appunto in Promozione, infatti, la seconda in classifica che è l’Africo si trova distanziata di ben 11 punti, distacco che a pochissime giornate dal termina potrà essere difficilmente colmato. Nella prossima giornata di campionato la Bovalinese andrà a far visita al Val Gallico, mentre l’Africo affronterà in casa in un derby molto appassionante il Taurianova che è terzo in classifica. (Tutte le foto sono di: Eliseo Placanica).

Pasquale Rosaci