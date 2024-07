Bovalino-Calcio: Si ritorna in tribuna coperta! Giornata amaranto e festa sportiva assicurata.

BOVALINO (RC), 23 MAR - La tribuna coperta dello stadio comunale “Lollò Cartisano” (inibita al pubblico sin dal 2015) si è rifatto il look e ritornerà domani in occasione dell’incontro di calcio tra la Bovalinese 1911 ed il Gebbione (campionato di 1^ categoria girone D) ad essere attiva e fruibile da parte dei cittadini e dei tanti sportivi bovalinesi che in questi ultimi anni hanno dovuto soffrire e peregrinare parecchio per seguire la squadra del cuore. Ricordiamo che la tribuna coperta era stata chiusa, e quindi inibita al pubblico, da parte dell’autorità giudiziaria per alcune difformità riscontrate tra il progetto previsto e l’effettiva esecuzione dei lavori, lavori che interessavano oltre che la tribuna anche altri parti dello stadio (infermeria e spogliatoi)

“L’attenzione sullo stadio da parte di questa amministrazione -ha detto di recente il Sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano- non è mai mancata. E’ importante sottolineare che quella che noi abbiamo trovato è stata una situazione di non normalità della struttura, di mancata manutenzione e di inagibilità di diverse aree, situazione che ha ostacolato in questi ultimi anni il raggiungimento dei risultati che volevamo e vogliamo tuttora ottenere. Alla fine, come in ogni cosa, ciò che conta sono i fatti e non le parole. Io posso solo rassicurare i cittadini ed i tifosi della Bovalinese che alla fine i fatti ci daranno ragione ed i primi positivi risultati già sono visibili. Ci tengo a ribadire che nonostante qualche delusione nel percorso rivolto alla riqualificazione dell’impianto l’interesse dell’amministrazione non è mai venuto meno e oggi l’adeguamento sismico della tribuna e di parte della gradinata sono una realtà che domani avrà il via ufficiale. Per questo ritengo doveroso rivolgere un ringraziamento a tutte le componenti che hanno lavorato per far si che ciò si realizzasse: Ufficio tecnico, ditta ed operai che hanno materialmente lavorato in questi giorni, personale preposto alla verifica e controllo, comando della polizia municipale, dirigenza e maestranze della Polisportiva. Rivolgo, quindi, un sincero e caloroso invito alla cittadinanza affinchè domani venga allo stadio e lo faccia con i propri bambini e ragazzi che avranno finalmente l’opportunità di vedere da vicino la nostra meravigliosa squadra amaranto. In sinergia con la Polisportiva, in occasione della giornata amaranto che è stata appena indetta, abbiamo deciso di rendere gratuito l’ingresso per donne e bambini”

L’avvio della ristrutturazione è stata possibile grazie ad alcuni finanziamenti ottenuti per l’annualità 2023 (circa 80 mila euro) e ad altre economie realizzate nel tempo dall’amministrazione e, pertanto, domani si potrà finalmente festeggiare tutti insieme e rendere onore ad una squadra che nel suo campionato si sta dimostrando di un livello superiore comandando la classifica con ben 11 punti di vantaggio sulla seconda (Africo). Per rendere a norma la tribuna coperta, effettuare l’installazione della nuova illuminazione e rendere idonee le altre aree interessate è stato previsto un impegno di spesa pari a circa 150 mila euro (somma già accantonata e che rappresentava la quota di compartecipazione all’ultimo bando “Sport e Periferie 2023”), mentre per quanto riguarda il nuovo terreno in sintetico e la riqualificazione dell’area circostante compresa quella che riguarda la riqualificazione della pineta di “Pintammati” e delle altre pinete e zone green che arrivano proprio in prossimità dello stadio e che rappresentano, a questo punto, una porta aperta verso l’Aspromonte, serviranno altri 600 mila euro e più che saranno utilizzati grazie al finanziamento ottenuto dall’Ente e concesso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “Aspromonte in città”. E’ ovvio che l’Ente, nonostante non sia stato ammesso a finanziamento negli ultimi tre bandi “Sport e Periferie”, non si tirerà indietro in futuro per ottenere un ulteriore finanziamento che sarebbe a questo punto determinante per portare a termine l’ambizioso progetto di riqualificazione sportiva e ambientale del “Lollò Cartisano” e delle aree limitrofe che diventerebbero di fatto un fiore all’occhiello per tutto il vasto territorio comunale.

A completamento dell’iter burocratico previsto c’è da rilevare che è stata pubblicata la determina dirigenziale n. 161 a firma dell’Ing. Antonio Ficara con presa d’atto e deposito presso l’AINOP (Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche) della relazione inerente l’ultimazione ed il collaudo statico delle strutture realizzate dall’Ingegnere Filippo Musolino e dall’Architetto Michele Morabito.

Considerato che la Bovalinese 1911 grazie ad un percorso virtuoso è riuscita a raggiungere anche la finale di “Coppa Calabria” il cui epilogo è previsto per il giorno 03 aprile 2024 presso lo stadio “G. Renda” di Sambiase (Cz), gli ultras del popolo amaranto hanno diramato un comunicato di chiamata a raccolta per tutti gli sportivi bovalinesi: “Manca poco alla finalissima in programma per giorno 03 aprile 2024 ore 15 allo stadio “G. Renda” di Sambiase. Per l’occasione i Boys 1997 metteranno a disposizione dei pulmann. Per info scrivere al numero 391-1357461. Le prenotazioni si accettano entro e non oltre mercoledì 27 aprile per organizzare al meglio la trasferta. Vieni con noi per riscrivere la storia della Bovalinese e di Bovalino…invadiamo Sambiase….avanti Bovalino, avanti Ultras”

Pasuale Rosaci