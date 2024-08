Bovalino: “Note di colore e l’arte di sognare”, la mostra di pittura di Beatrice Clemente.

BOVALINO (RC), 27 AGO - Si sono svolti a Bovalino (Rc), nell’ambito del programma estivo Bovalinese 2024 (“It Summer Time”) allestito dal Comune in sinergia con la locale Pro Loco, le numerose Associazioni di volontariato, imprenditoriali e commerciali del territorio, alcuni importanti eventi che hanno calamitato l’attenzione dei tanti visitatori presenti in questi due mesi estivi particolarmente intensi e proficui non solo sotto l’aspetto ricettivo, ma anche per quello che ha riguardato l’interesse sociale e culturale del territorio.

In particolare, nelle giornate del 16 e 17 agosto 2024 (Corso Umberto I°) e 18 e 19 agosto (Piazza Gaetano Ruffo), a partire dalle ore 20 e fino alle ore 23, la comunità bovalinese e i tanti turisti presenti hanno potuto visitare la mostra di pittura dal titolo “Note di colore e l’arte di sognare”, un evento realizzato dall’artista bovalinese Beatrice Clemente e patrocinato dal Comune di Bovalino. Una mostra composta oltre che da tele dai colori intensi e sfavillanti che hanno rappresentato “…un viaggio nel tempo attraverso l’arte di sognare”, anche da tante piccole e medie sculture e fini ricami su tela che richiamano alla mente l’arte del tessere e cucire, attività emblemi di un passato che forse sarà difficile portare avanti e, ancor più, recuperare.

In entrambi gli appuntamenti è stata molta l’affluenza di pubblico che ha visitato lo stand, un’area allestita con gusto e grande professionalità. Tanti i messaggi dell’artista che hanno accompagnato l’esposizione delle varie opere, ne riportiamo alcuni di particolare effetto e calore: “Voi crescete nel sonno, e vivete la vostra vita più piena nel sogno. Poiché tutti i vostri giorni trascorrono nel ringraziamento per ciò che avete ricevuto nella quiete della notte”; “L’arte è parte integrante della vita, anche quando non ce ne accorgiamo”; “E la bellezza non è un bisogno, ma un’estasi”; “Quando l’amore vi chiama, seguitelo” ; "La ragione e la passione sono il timone e la vela di quel navigante che è l'anima vostra. Navigate gente…navigate"

Come dicevamo all’inizio, “Note di colore e l’arte di sognare” è il titolo della mostra di pittura, un’esposizione di dipinti e sculture che rappresentano un percorso svolto nel tempo in compagnia di una innata passione dell’artista che traspare in ogni sua composizione simboleggiando l’energia necessaria per affrontare le difficoltà che la vita ci pone davanti, così conclude un suo pensiero Beatrice Clemente: “…ma vorrei che diventasse soprattutto un punto d’incontro per uno scambio vero e sincero di emozioni”

Particolarmente apprezzata dai visitatori l’ultima fatica dell’artista, un lavoro durato circa due anni e composta da ben 5 dipinti. Il filo conduttore è il “sogno”, ma come dice l’artista, “…una sorta di sonno nel quale ogni essere umano resta addormentato per tutta la vita.

Mentre la notte è un tempo sospeso dove ogni strada non ha direzione e distanza, ma profondità, è un volo di pensieri e di sogni che attende il nuovo giorno”. Il titolo di quest’opera straordinaria è “Metamorfosi onirica”, dipinto realizzato con colori acrilici su tela 50x100.

Vista la più che positiva esperienza maturata in quest’occasione è auspicabile, da parte di tutti, di poter nuovamente ammirare la bellezza delle opere realizzate da Beatrice Clemente, un’artista nata probabilmente per caso, ma divenuta nel tempo una certezza di qualità e professionalità dal valore inestimabile.

Pasquale Rosaci