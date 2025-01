Brescia-Catanzaro: Le parole di Mister Pierpaolo Bisoli dopo la sconfitta (Video)

Nel post-gara di Brescia-Catanzaro, Mister Pierpaolo Bisoli ha analizzato con franchezza la prestazione della sua squadra, esprimendo delusione per la sconfitta maturata nei minuti finali. Un risultato che, secondo il tecnico, non rispecchia pienamente l’impegno messo in campo dai suoi giocatori.

L’analisi di Mister Bisoli: “Tre gol su calcio piazzato sono inaccettabili”

Alla domanda su eventuali recriminazioni, Bisoli ha risposto in modo deciso:

“Non sono d'accordo sul fatto che la vittoria del Catanzaro sia meritata. Siamo andati in vantaggio grazie a una situazione che avevamo preparato in allenamento, ma abbiamo preso tre gol su calcio piazzato. Questo non è accettabile.”

Il tecnico del Brescia ha sottolineato come, sul 2-2, la squadra abbia avuto tre occasioni limpide per riportarsi avanti:

“La partita era equilibrata e potevamo vincerla. Prendere gol al 52° minuto è stato un colpo pesante. Credo che l’arbitro sia stato troppo fiscale in alcune situazioni, ma non voglio cercare scuse.”

Equilibrio e modulo: le scelte del Mister

Sul cambio di modulo iniziale, Bisoli ha spiegato le sue motivazioni:

“Ho scelto il 3-5-2 per dare più qualità alla squadra e cercare di partire subito forte. L’obiettivo era andare in vantaggio, e ci siamo riusciti. Tuttavia, rifarei quelle scelte perché la squadra, nel secondo tempo, ha mostrato grande voglia di giocare.”

Il tecnico ha evidenziato la crescita di alcuni giocatori, citando in particolare Patrick, autore di una prestazione grintosa negli ultimi 20 minuti:

“Patrick sembrava indemoniato, ha messo dentro sei o sette palloni perfetti. Sul 2-2 dobbiamo essere più cattivi, è questa la cattiveria che ci manca.”

Una sconfitta di testa più che di tattica

Bisoli ha anche affrontato il tema dell’approccio mentale della squadra, sottolineando la pesantezza psicologica dovuta all’assenza di vittorie:

“Questa sconfitta è figlia della pressione che sentiamo. Sul 2-2 abbiamo avuto l’impeto giusto per cercare il terzo gol, ma subire una rete a tempo scaduto ci ha tolto fiducia. È un problema mentale: dobbiamo liberarci da questa cappa di negatività e trovare l’equilibrio.”

Il futuro del Brescia secondo Bisoli

Nonostante i risultati, il Mister guarda avanti con fiducia:

“La classifica non mi preoccupa troppo al momento. Fino a marzo, non dobbiamo guardarla. Il Cittadella, che era ultimo, ha vinto tre partite ed è davanti a noi di due punti. La medicina per noi è una sola: lavorare e trovare la prima vittoria. Una volta sbloccati, sono sicuro che le cose cambieranno.”

Infine, su Borrelli, Bisoli ha chiarito la situazione:

“Borrelli resta al Brescia. Sta meglio fisicamente, gli manca solo il gol per sbloccarsi. Gli attaccanti vivono di queste cose, e sono certo che presto arriverà il suo momento.”

Conclusioni

Il Brescia di Mister Bisoli è chiamato a reagire rapidamente. La sconfitta contro il Catanzaro evidenzia ancora alcune lacune, soprattutto sui calci piazzati, ma la voglia di lottare e la crescita di alcuni giocatori lasciano intravedere margini di miglioramento. La prossima partita sarà fondamentale per invertire la rotta e ritrovare fiducia.

