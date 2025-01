Catanzaro da sogno: vittoria di carattere a Brescia, Mister Caserta esalta il gruppo (Video)

Catanzaro, vittoria di carattere a Brescia: Mister Caserta analizza il successo





Il Catanzaro di Mister Fabio Caserta conquista una vittoria fondamentale al "Rigamonti" contro il Brescia, imponendosi per 3-2 in una partita combattuta e ricca di emozioni. Un successo che evidenzia non solo la crescita tecnica della squadra, ma anche la sua maturità nel gestire momenti difficili e nel cercare la vittoria fino all'ultimo minuto. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel post-partita.





Una vittoria di carattere





«Questa squadra ha dimostrato ancora una volta di avere una grande maturità», ha esordito Mister Fabio Caserta ai microfoni nel dopogara. «Abbiamo saputo soffrire nei momenti difficili e, nonostante il pareggio subito, siamo rimasti concentrati, cercando fino all’ultimo istante di portare a casa il risultato. La vittoria è meritata per quanto visto nei 90 minuti su un campo complicato come quello di Brescia».





Il tecnico ha sottolineato l'importanza della prestazione, al di là del risultato: «Voglio sempre che i ragazzi diano il massimo in termini di prestazione, ed è ciò che hanno fatto oggi. Questa squadra sta crescendo partita dopo partita, e sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo facendo».





La preparazione tattica e l'adattamento in campo





Caserta ha commentato le scelte tattiche del Brescia, che ha sorpreso con un inedito 3-5-2, rispetto al 4-2-3-1 utilizzato nelle precedenti gare: «Avevamo preparato la partita sulla base del loro solito sistema di gioco, ma sapevamo che avrebbero potuto cambiare. La squadra è stata brava ad adattarsi e a trovare soluzioni in campo. Questo dimostra l’identità e la consapevolezza che abbiamo acquisito».





L’importanza dei singoli: da Iemmello a Quagliata





Un focus particolare è stato dedicato a Pietro Iemmello, autore del gol iniziale ma al centro di alcune critiche per la prestazione. «Pietro è un lusso per questa categoria, ha già segnato 11 gol e dà qualità alla squadra. È normale che gli avversari cerchino di limitarlo, ma non è giusto giudicarlo solo in base a una singola partita. Ha le giocate importanti nelle corde e noi contiamo su di lui fino alla fine».





Caserta ha poi elogiato il giovane Quagliata, titolare per la prima volta: «Abbiamo cercato un giocatore con le sue caratteristiche, bravo nell’uno contro uno e nell’attacco alla profondità. Ha dimostrato il suo valore fornendo tre assist oggi».





Le scelte coraggiose e la voglia di vincere





Un altro tema centrale è stata la sostituzione di Koulibaly con Buso, una mossa che ha dimostrato la volontà di vincere la partita. «Ho tolto Koulibaly solo perché era ammonito e rischiava un secondo giallo. Non è stata una bocciatura, anzi ha fatto una buona partita. Con Buso ho cercato di inserire un giocatore con caratteristiche diverse, che potesse creare fastidi al Brescia con la sua qualità. Non è ancora al top della forma, ma sono certo che ci darà molto in futuro».





Il futuro del Catanzaro





Con questa vittoria, il Catanzaro si conferma tra le squadre più competitive del campionato, mostrando solidità e determinazione. «Siamo consapevoli dei nostri punti di forza e dei nostri limiti», ha concluso Caserta. «Questa vittoria ci dà ulteriore fiducia per continuare a crescere e affrontare ogni partita con la giusta mentalità».





Il Catanzaro guarda ora ai prossimi impegni con rinnovato entusiasmo, consapevole di poter essere protagonista in questa stagione.





