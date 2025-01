Brescia, incendio in ospedale grave una persona

Incendio agli Spedali Civili di Brescia: grave un paziente, reparto chiuso

Un incendio è scoppiato nella notte di lunedì presso il reparto di terza medicina degli Spedali Civili di Brescia, causando gravi conseguenze.

Una persona ha riportato ustioni molto gravi ed è ora ricoverata in terapia intensiva, mentre altre 27 sono state messe sotto osservazione a causa del fumo inalato.

Le fiamme e l'intervento dei soccorsi

L'incendio si è propagato rapidamente, causando momenti di panico tra pazienti e personale sanitario.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno evacuato il reparto e domato le fiamme.

Le autorità sanitarie, in collaborazione con i soccorsi, hanno provveduto al trasferimento dei pazienti in aree sicure della struttura.

Ipotesi sulle cause

Le indagini per determinare l'origine dell'incendio sono ancora in corso.

Secondo alcune prime ipotesi, le fiamme potrebbero essere partite da un materasso andato improvvisamente a fuoco, ma non si escludono altre piste.

La Procura ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità o malfunzionamenti.

Reparto chiuso e misure di sicurezza

A seguito dell’incidente, il reparto di terza medicina è stato chiuso fino a data da destinarsi.

Il direttore generale dell'ospedale ha dichiarato: “La sicurezza dei pazienti e del personale è la nostra priorità. Stiamo collaborando con le autorità per fare piena chiarezza sull’accaduto e adottare misure preventive”.

Preoccupazione nella comunità

L'incidente ha scosso la città di Brescia, nota per l’efficienza dei suoi servizi sanitari.

Familiari e cittadini chiedono risposte rapide e rassicurazioni sulle condizioni di sicurezza dell’ospedale.