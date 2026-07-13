Brividi d'Estate 2026 - 5a settimana

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Quando il sipario si apre sotto il cielo d'estate, il teatro diventa molto più di un racconto: è un luogo da attraversare, un'esperienza da vivere, un'emozione da condividere. È questo lo spirito della quarta settimana di Brividi d'Estate 2026, che da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026 alle ore 21.00 trasforma il Real Orto Botanico di Napoli in uno spazio dove il mistero coinvolge il pubblico e le grandi storie parlano di libertà, coraggio e riscatto.

La rassegna, curata dal Pozzo e il Pendolo Teatro e promossa e co-finanziata dal Comune di Napoli nell'ambito della programmazione culturale 2026/2027, proporrà due appuntamenti profondamente diversi per linguaggio e atmosfera, ma accomunati dalla capacità di rendere lo spettatore parte integrante dell'esperienza teatrale.

Venerdì 17 luglio il pubblico sarà chiamato a dimenticare per una sera il ruolo di semplice spettatore per La cena con delitto, dove il teatro diventa un luogo da abitare e un enigma da risolvere. È il fascino senza tempo del murder party, nato nell'Inghilterra vittoriana come raffinato passatempo dell'alta società e introdotto in Italia per la prima volta proprio dal Pozzo e il Pendolo Teatro.

Sabato 18 e domenica 19 luglio il registro cambia completamente. Il mistero lascia il posto alla carne viva dell'esistenza, al peso delle convenzioni, alla violenza silenziosa del giudizio in Buttana, buttanissima di Giorgio D'Amato e diretto da Annamaria Russo, con Marianita Carfora, Federica Totaro e Viviana Curcio e le musiche di Nino Conte, una storia che appartiene al Sud ma parla un linguaggio universale.

Al centro c'è una donna che ha perso tutto e che decide di attraversare consapevolmente il luogo della vergogna per ritrovare la propria dignità. Moglie, vedova, donna libera suo malgrado, sceglie di usare il proprio corpo come strumento di giustizia, ribellandosi a una società che pretende di misurare il valore femminile attraverso la morale e l'obbedienza.

Attorno a lei si muove una Sicilia fatta di sguardi, sentenze e parole che feriscono più delle pietre. Una terra dove la libertà di una donna diventa scandalo e la diversità si paga con l'isolamento. Ma il racconto non cerca assoluzioni né condanne. Cerca, piuttosto, di restituire complessità a una figura che rifiuta di essere definita dal giudizio degli altri.

Ancora una volta Brividi d'Estate conferma la propria capacità di attraversare linguaggi e sensibilità differenti, mantenendo intatta la sua vocazione: fare del teatro un luogo di incontro, di partecipazione e di emozione tra gli alberi del Real Orto Botanico

Brividi d’Estate 2026, Real Orto Botanico di Napoli

venerdì 17 ˃ domenica 19 luglio 2026, ore 21.00

Info al numero 0815422088

biglietti www.ilpozzoeilpendolo.it e sul circuito Etes