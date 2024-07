Calabria. Scoperte armi da guerra nascoste in un terreno

REGGIO CALABRIA – Una scoperta allarmante ha sconvolto la tranquillità del quartiere Gallina, dove un arsenale di armi da guerra è stato rinvenuto dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria. Il deposito di armi, nascosto in un terreno adiacente a un complesso residenziale in contrada Livari, conteneva una mitragliatrice Ak47, tre fucili semiautomatici, uno a pompa e un altro a canne parallele, tutti clandestini.*

Le operazioni di dissotterramento, condotte con grande professionalità dai militari della stazione locale e dai colleghi dell'aliquota di pronto intervento e dai Cacciatori di Calabria, hanno portato alla luce anche due caricatori e oltre duecento colpi di diverso calibro. Le armi, accuratamente confezionate all'interno di buste di plastica per mantenerne l'efficienza, erano pronte per essere utilizzate in caso di necessità, come evidenziato dalla loro perfetta conservazione.

"L'intero arsenale è stato scoperto e sequestrato grazie all'impegno e alla determinazione delle nostre forze dell'ordine," ha dichiarato un portavoce dei carabinieri. "Questo ritrovamento è un chiaro segnale della nostra continua lotta contro il crimine e la nostra dedizione alla sicurezza della comunità."

Le indagini proseguono per risalire ai responsabili del deposito clandestino e per comprendere la portata e le possibili implicazioni di questa scoperta. Nel frattempo, la comunità di Gallina può tirare un sospiro di sollievo sapendo che un pericolo potenziale è stato sventato grazie all'efficacia e alla prontezza delle forze dell'ordine.