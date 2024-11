Calabria: sequestrata Cannabis in Istituto Scolastico

Sequestrata Cannabis in Istituto Scolastico a Cirò Marina: La Polizia Locale Interviene con un'Operazione Straordinaria

Cirò Marina (KR) – Un’operazione della Polizia locale ha portato al sequestro di un quantitativo di cannabis all'interno di un istituto scolastico.

La droga è stata scoperta in un sottotetto dell’edificio, in un’area normalmente chiusa al pubblico.

L’indagine è iniziata a seguito della denuncia della dirigente scolastica Graziella Spinali, che aveva segnalato strani accessi non autorizzati nell'istituto durante orari extrascolastici.

In risposta, la Polizia locale ha intensificato i controlli e organizzato appostamenti mirati, osservando un insolito movimento in una zona specifica del cortile scolastico.

Questi sospetti hanno portato alla perquisizione dell'edificio, durante la quale, nella notte scorsa, gli agenti hanno rinvenuto un involucro contenente cannabis, nascosto nel sottotetto di uno dei vani della scuola.

Il comandante della Polizia locale, Salvatore Anania, ha commentato: “L'operazione si inserisce nell'ambito del piano di Sicurezza Urbana promosso dal sindaco Sergio Ferrari, e attuato con grande dedizione dai nostri agenti, nonostante la maggior parte operi con contratti part-time.”

Questo sequestro è un ulteriore segnale della volontà delle autorità di Cirò Marina di combattere fenomeni di illegalità anche in contesti sensibili come quello scolastico, garantendo la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.