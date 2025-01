Brescia-Catanzaro 2-3. Iemmello risponde a Nuamah, poi sorpassa e risorpassa Bonini

BRESCIA 26 GEN. – Tra due squadre abituate a pareggiare c’è Bonini a sparigliar ele carte con una rete al 97’ dopo che si era sul 2-2-. Arriva la seconda vittoria in trasferta dei giallorossi dopo quella di Palermo davanti a quasi 2.000 tifosi ospiti..

Formazioni molto ordinate ma si capisce subito che succederà qualcosa subito. E’ il Brescia a sbloccare pressoché immediatamente la gara su una palla persa a centrocampo recuperata da Borrelli che serve Nuamah, pronto a liberare un sinistro vincente in velocità (leggera deviazione di Bonini) sul quale nulla può Pigliacelli, Lo svantaggio obbliga i giallorossi a fare la partita. Al 6’ i giallorossi creano un primo pericolo: Lezzerini valuta male una traiettoria dalla sinistra e viene scavalcato ma Bonini la mette di poco a lato. Il pari arriva all’11’ sul colpo di testa di Iemmello (grossa complicità di Lezzerini) a seguito della punizione di Petriccione per Quagliata che la mette in area pescando in maniera decisiva il proprio capitano. A questo punto la formazione di mister Caserta prende coraggio e in virtù delle doti di palleggio che possiede (a fine primo tempo si assesta sul 75% per i giallorossi) mantiene un atteggiamento alto. Al 28’ un’incursione di Cassandro sulla destra crea qualche grattacapo alla difesa lombarda, mente al 32’ Pigliacelli blocca con tranquillità un colpo di testa di Borrelli. Al 36’, su corner di Quagliata, il colpo di testa di Bonini viene parato in sicurezza. Al 40’, sull’altro fronte, Borrelli per Nuamah che serve Bertagnoli pronto al tiro trovando solo un corner.

Ripresa con Bisoli che opera due cambi. Al 4’ c’è l’occasionissima per il Catanzaro sul rigore accordato per fallo su Cassandro ad opera del neoentrato Jallow, ma (6’) Iemmello fallisce l’occasionissima (seconda consecutiva in trasferta dopo l’errore di Bolzano) calciando sulla traversa sotto la curva dei propri tifosi. La prima conclusione della ripresa è di Nuamah al quarto d’ora ma la palla termina a lato, poi dopo i primi avvicendamenti in casa giallorossa arriva la rete sorpasso ad opera di Bonini (biss ala rete dell’andata) che colpisce di testa anticipando Jallow con una traiettoria imparabile per Lezzerini sulla punizione di Quagliata (uomo assist di giornata). Il Brescia a questo punto si fa sotto e si fa vedere con un tiro centrale, ancorché forte, di Galazzi alla mezzora, parato e poi di Bianchi (36’). Una conclusione di Iemmello al 38’ fa venire i brividi al Brescia ma è solo corner. Il pareggio del Brescia arriva al 40’ con Bianchi, sul cross di capitan Bisoli, sull’uscita a vuoto di Pigliacelli. Finale con gli assalti lombardi pericolosi ma è nuovamente Bonini, di testa sull’ultimo assalto sulla punizione dal fondo di Quagliata a siglare il 2-3 finale, meritato quanto sudato.

Carlo Talarico

Il tabellino:

BRESCIA-CATANZARO 2-3

MARCATORI: 5’ pt Nuamah (B), 11’ pt Iemmello (C), 23’ st Bonini (C), 40’ st Bianchi (B), 47’ st Bonini (C).

BRESCIA (4-2-3-1): Lezzerini; Dickmann, Papetti (24’ st Galazzi), Adorni, Besaggio (1’ st Juric); Calvani (37’ st Bjarnason), Bertagnoli; Olzer (1’ st Jallow), Bisoli, Nuamah; Borrelli (32’ st Bianchi). A disp.: Avella, Andrenacci, Paghera, Maucci, Corrado, Muca. All.: Bisoli.

CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bonini; Cassandro, Coulibaly (10’ st Buso), Petriccione, Pontisso, Quagliata; Iemmello (46’ st Pagano), Biasci (20’ st Pittarello). A disp.: Gelmi, Borrelli, Ilie, Ceresoli, Pagano, Maiolo, Brignola, La Mantia. All.: Caserta.

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno.

Assistenti arbitrali: Catallo e Belsanti.

Quarto uomo: Iacobellis.

Var: Dionisi. Avar: Miele.

ESPULSO: nessuno.

AMMONITI: Coulibaly (C), Pigliacelli (C), Bisoli (B).

NOTE: al 6’ st Iemmello (C) calcia sulla traversa un calcio di rigore. Spettatori 7.000 circa. Angoli: 6-3 per il Brescia. Recupero: pt 1’, st 6’.