Calcio. 9ª giornata di Serie B: Bari-Catanzaro 1-1. Sesto pari per i giallorossi: Iemmello risponde a Dorval

BARI 18 OTT. – L’anticipo del venerdì sera termina sul pari col Catanzaro che riequilibra il risultato che nel primo tempo arrideva al Bari e coglie il sesto pari stagionale.

Meglio il Bari in avvio: al 4’ Lasagna parte sul filo del fuorigioco e si trova davanti a Pigliacelli, l’attaccante controlla e calcia col sinistro ma viene ipnotizzato dal portiere giallorosso in uscita disperata. Il Catanzaro risponde al 9’ con un diagonale di Biasci servito da Koutsoupias, ma la palla termina sul fondo.

Al 16’ il Bari ci prova con un colpo di testa di Mantovani che Pigliacelli blocca a terra, quindi Catanzaro (25’) in avanti alla conclusione con Biasci che Radunovic sventa. Il Bari sblocca il risultato alla mezzora con Dorval (secondo centro stagionale) che anticipa Brighenti e spinge in rete sul cross di Pucino per Sibilli che non colpisce. La rete pugliese fa alzare leggermente il baricentro del Catanzaro che, però, riesce a concludere solo con Compagnon al 35’ (sinistro di poco alla destra della porta barese). In chiusura di tempo (42’) Lasagna impegna severamente Pigliacelli che si disimpegna alla grande.

Ripresa con Caserta che sacrifica Biasci e Petriccione inserendo La Mantia e Pompetti in avvio. E’ il Bari ad avere le migliori occasioni: al 6’ Sibilli, servito magnificamente da Maita, ha tutto il campo a disposizione e calcia sprecando con un diagonale che si perde sul fondo ed al 14’ un altro diagonale di Lasagna non ha effetto. Il Catanzaro si fa vivo prima con Koutsoupias e, al 21’, con Pontisso che costringe Radunovic a rifugiarsi in corner. Alla mezzora arriva la prima rete in trasferta del Catanzaro: tocca a capitan Iemmello fissare il risultato sull’1-1 sullo scarico di La Mantia riequilibrando i conti col Catanzaro che diventa padrone del campo, senza però avere la lucidità sotto porta (Iemmello al 38’ su imbeccata di D’Alessandro viene murato da Radunovic) per assestare il colpo del ko.

Carlo Talarico

Il tabellino:

BARI-CATANZARO 1-1

MARCATORE: 30’ pt Dorval (B), 30’ st Iemmello (C).

BARI (3-5-2): Radunovic, Pucino, Vicari (19’ st Simic), Mantovani; Favasuli (31’ st Tripaldelli), Maita (37’ st Novakovich), Benali, Sibilli (19’ st Manzari), Dorval (37’ st Obaretin); Lasagna (31’ st Favilli), Falletti. A disp.: Pissardo, Bellomo, Sgarbi, Maiello, Saco. All.: Longo.

CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Compagnon (13’ st D’Alessandro), Pontisso (22’ st Coulibaly), Petriccione (1’ st Pompetti), Koutsoupias, Situm; Biasci (1’ st La Mantia), Iemmello (47’ st Buso). A disp.: Dini, Antonini, Brignola, Ceresoli, Seck, Cassandro, Pittarello. All.: Caserta.

ARBITRO: Colombo di Como.

Assistenti arbitrali: D’Ascanio e Barone.

Quarto uomo: Zanotti.

Var: Minelli. Avar: Pagnotta.

ESPULSO: 42’ st Caserta (C) per somma si ammonizioni.

AMMONITI: Petriccione (C), Benali (B), Maita (B), Pucino (B).

NOTE: spettatori 18.615 (7.154 abbonati; 707 tifosi ospiti), incasso non comunicato. Angoli: 5-2 per il Catanzaro. Recupero: pt 5’, st 5’.