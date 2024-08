Calcio Catanzaro vs Sassuolo: Verso il Sold Out

Il match di pre-campionato tra Catanzaro e Sassuolo sta per registrare il tutto esaurito. La risposta dei tifosi è stata straordinaria, con i biglietti che stanno andando a ruba in ogni settore dello stadio. Con l'avvicinarsi della partita, i settori chiave sono già sold out, mentre altri sono vicini al tutto esaurito. Ecco l'aggiornamento finale sulla disponibilità dei biglietti:

Tribuna Centrale Inferiore

Prezzo: 22,00 € - 55,00 €

Disponibilità: bassa

La Tribuna Centrale Inferiore è ormai quasi al completo. I pochi biglietti rimasti sono destinati a esaurirsi rapidamente, quindi chi desidera assistere alla partita da questa posizione dovrebbe affrettarsi.

Tribuna Centrale Superiore

Prezzo: 22,00 € - 55,00 €

Disponibilità: bassa

Anche la Tribuna Centrale Superiore è vicina al tutto esaurito. Con una disponibilità estremamente limitata, è essenziale acquistare immediatamente per garantirsi un posto.

Tribuna Est

Prezzo: 15,50 € - 38,50 €

Disponibilità: media

La Tribuna Est ha ancora una disponibilità media, ma con la partita ormai alle porte, è previsto un rapido esaurimento dei posti. Questo settore rappresenta un’opzione popolare, offrendo una buona visibilità a un prezzo accessibile.

Tribuna Ovest Bruno Cuterì

Prezzo: 15,50 € - 38,50 €

Disponibilità: ultimi posti

I biglietti nella Tribuna Ovest Bruno Cuterì sono quasi del tutto esauriti. Con gli ultimi posti disponibili, chi vuole garantirsi un biglietto in questo settore deve agire immediatamente.

Distinti

Prezzo: 11,00 € - 27,50 €

Disponibilità: ultimi posti

Il settore Distinti è agli ultimi posti disponibili. I biglietti rimanenti stanno andando a ruba, quindi è consigliabile acquistare subito per non perdere l’opportunità di assistere al match.

Curva Ovest Massimo Capraro

Disponibilità: esaurita

Il settore Curva Ovest Massimo Capraro è già sold out. I tifosi del Catanzaro hanno esaurito rapidamente i biglietti per questo settore, che si conferma tra i più popolari.

Tribuna VIP

Disponibilità: esaurita

Anche la Tribuna VIP è completamente esaurita. Questo settore esclusivo non ha più biglietti disponibili, segno dell’altissimo interesse per questa partita.

Conclusione: affrettatevi, pochi biglietti rimasti!

Con la partita Catanzaro vs Sassuolo ormai vicina e i biglietti che stanno rapidamente esaurendosi, il sold out è imminente. Se volete essere presenti a questo emozionante incontro, verificate subito la disponibilità sui canali ufficiali e acquistate uno degli ultimi biglietti rimasti.