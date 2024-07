Calcio, EURO 2024. Croazia-Italia, Spalletti: “Oggi si fa risultato oppure si va a casa” (Video)

Il Ct azzurro carica la squadra alla vigilia della decisiva sfida contro la Croazia: determinazione, resilienza e adattabilità al centro della strategia per conquistare la vittoria.

È una partita decisiva quella che attende oggi l'Italia contro la Croazia, e il Ct degli Azzurri, Luciano Spalletti, non ha dubbi: "Oggi si fa risultato oppure si va a casa". In conferenza stampa, il tecnico ha trasmesso fiducia e determinazione, sottolineando l'importanza di una prestazione solida e incisiva.

Spalletti ha ribadito la necessità di adattarsi al calcio moderno, dove non basta eccellere solo in una fase del gioco: "Bisogna saper fare più di una cosa. Quando avremo la palla cercheremo di sfruttare gli spazi, ma dovremo anche saperci difendere in 11 se necessario".

La conferenza stampa è stata anche un'occasione per rispondere alle domande dei giornalisti, sia italiani che internazionali. Un giornalista di una nota agenzia ha chiesto come Spalletti intenda ispirare le nuove generazioni a mantenere le qualità storiche del calcio italiano, come la solidità difensiva e il contropiede efficace. Spalletti ha risposto che nel calcio di oggi non basta più eccellere in un solo aspetto. Bisogna essere versatili, sapersi difendere con tutti e 11 i giocatori e mantenere un blocco basso quando necessario. Quando si riconquista il possesso, è fondamentale capitalizzare gli spazi e impedire agli avversari di riorganizzare la loro difesa. Tuttavia, affidarsi esclusivamente a una difesa bassa e ai contropiedi per tutta la partita è più difficile nel calcio moderno. Le squadre avversarie, comprese le nazionali, possono schierare squadre forti con giocatori di alto livello da tutto il mondo. È necessario che alcuni giocatori italiani facciano esperienza nei top club europei.

L'importanza della resilienza e del gioco di squadra

Il tecnico ha anche parlato della necessità di adattarsi alle circostanze della partita, mantenendo un equilibrio tra difesa e attacco: "Sarà importante avere continuità di gioco e resilienza durante tutta la partita. Non possiamo pensare di subire per 90 minuti, dobbiamo cercare di mantenere il possesso palla e di stancarli".

Cambiamenti e attitudini di squadra

Quando interrogato sulla possibilità di cambiamenti nella formazione, Spalletti ha confermato che ci saranno adattamenti tattici e di approccio: "Cambieremo qualche attitudine di squadra per avere più certezza di gioco e di resilienza. Non possiamo permetterci di vivere solo di ripartenze, dobbiamo essere solidi e quadrati come squadra".

La Risposta della squadra e le aspettative per la partita

Riguardo alla reazione della squadra dopo la partita contro la Spagna, Spalletti ha sottolineato l'importanza della fiducia e della gestione del gioco: "Quando perdi, puoi abbatterti o trovare motivazione per migliorare. Fortunatamente, il calcio ci dà sempre una seconda chance".

La sfida contro la Croazia è cruciale per l'Italia e per il cammino verso il successo in questa competizione. Le parole di Spalletti risuonano come un richiamo alla determinazione e alla voglia di vincere: "Oggi si fa risultato oppure si va a casa". I tifosi italiani sperano che la squadra risponda con una prestazione all'altezza delle aspettative.

Di seguito il video integrale della conferenza stampa