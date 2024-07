Calcio: finale di fuoco in Serie B - Catanzaro vs Sampdoria alla lente d'Ingrandimento

L'ultima giornata vede la Sampdoria in lotta per un posto migliore nei play-off, mentre il Catanzaro mira a concludere la stagione con un trionfo casalingo.

Il Catanzaro ospita la Sampdoria al "Ceravolo" venerdì 10 maggio alle 20:30 per la 38ª e ultima giornata della Serie BKT 2023/24. Mentre il Catanzaro è già assicurato in quinta posizione, la Sampdoria gioca per la possibilità di superare il Palermo e raggiungere la sesta posizione.

Contesto di Squadra:

Il Catanzaro, senza ulteriori pressioni di classifica, affronta l'incontro senza uno dei suoi pilastri, Petriccione, squalificato per somma di ammonizioni. Nonostante ciò, l'intento è chiaramente quello di chiudere la stagione con una vittoria di fronte ai propri tifosi.

La Sampdoria cerca di migliorare la propria posizione per ottenere un vantaggio nei play-off, rendendo questa partita fondamentale. Con il Palermo solo un punto avanti, ogni momento del match sarà cruciale.

Storia degli Incontri:

Le squadre hanno una storia di incontri equilibrati e competitivi:

- 31 ottobre 1971: Sampdoria 1 - 1 Catanzaro

- 20 febbraio 1972: Catanzaro 1 - 0 Sampdoria

- 24 ottobre 1976: Catanzaro 1 - 0 Sampdoria

- 28 febbraio 1977: Sampdoria 3 - 1 Catanzaro

- 10 ottobre 1982: Sampdoria 4 - 2 Catanzaro

- 20 febbraio 1983: Catanzaro 1 - 1 Sampdoria

- 01 ottobre 2023: Sampdoria 1 - 2 Catanzaro

Questi precedenti riflettono una sfida storicamente bilanciata con momenti di supremazia alternati tra le due squadre.

Arbitraggio e Decisioni:

Perenzoni di Rovereto sarà l'arbitro principale, con **Mastrodonato di Molfetta** e Yoshikawa di Roma 1 come assistenti. Il VAR sarà gestito da **Valeri di Roma 2** con Muto di Torre Annunziata come AVAR. Dopo il match, il Giudice Sportivo prenderà decisioni importanti basate sugli eventi della 37ª giornata.

Biglietti e tifoseria:

Il GOS è in attesa di finalizzare le decisioni sulla vendita dei biglietti, con potenziali restrizioni per i tifosi della Sampdoria. Questo potrebbe influenzare l'atmosfera e il supporto per la squadra ospite.

Con la Sampdoria che lotta per ogni punto per avanzare in classifica e il Catanzaro che cerca di concludere la stagione su una nota alta nonostante l'assenza di Petriccione, il match promette di essere intenso e carico di emozioni. Entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo in questo ultimo e decisivo incontro della stagione.