Calcio Finale-Playout. Gioia e disperazione: le diverse voci di Breda, Guida e Giampaolo

Ternana Retrocessa in C, Mister Breda della ternana: "spiace tanto, finale peggiore non poteva esserci



TERNANA - La Ternana Calcio conclude la stagione con una retrocessione amara in Serie C. Mister Roberto Breda ha condiviso il suo rammarico in una conferenza stampa post-partita, evidenziando i momenti chiave che hanno segnato la disfatta della sua squadra.

"Mister Breda, cosa si è rotto nella partita e in che momento?"

"Si è rotta due volte, prima al 4° minuto e poi sul secondo gol subito. Il primo tempo era abbastanza equilibrato, abbiamo avuto anche una situazione con Carboni che, per centimetri, poteva portare al gol. Ma sul secondo gol subito, siamo usciti completamente dalla partita. Spiace tanto, finale peggiore non poteva esserci. Dovevamo fare un punto in più in precedenza. Non dico che questa partita fosse scontata, ma ci siamo andati vicini diverse volte senza riuscirci."

Un Primo tempo equilibrato

"Nel primo tempo, il Bari ha cambiato approccio rispetto alla partita d'andata, giocando con una difesa a cinque. Noi abbiamo cercato di creare episodi, e qualcosa con Favasuli c'è stato. Ma al 47°, abbiamo perso la lucidità. Non era mai capitato quest'anno, ed è stata una partita difficile da gestire negli episodi."

Il Secondo tempo e il gol decisivo

"Il secondo tempo ha evidenziato la loro esperienza e gestione della palla, mentre noi abbiamo perso tutti i nostri equilibri, soprattutto nelle ripartenze. Il secondo gol è stato quello che ha tolto tutti i nostri equilibri, facendoci concludere la stagione nel peggiore dei modi."

Errori decisivi e inesperienza

"Ci sono stati errori imperdonabili, come quello sul gol di Cesare. È abituato a quel tipo di gioco, e noi non siamo riusciti a contrastarlo. Forse è stata l'inesperienza in quei momenti topici della partita a fare la differenza. Nonostante tutto, continuo a essere orgoglioso di questo gruppo perché abbiamo dato tutto."

"Abbiamo fatto errori che non possiamo recuperare. Anche se non è il momento adatto per parlarne, questi ragazzi hanno provato a dare tutto ogni giorno. Non abbiamo raggiunto l'obiettivo, ma come impegno e volontà credo che il gruppo abbia dato il massimo."

Sul futuro di Roberto Breda

"Non so neanche cosa farò domani, figuriamoci parlare del mio futuro. C'è tanta delusione. Abbiamo fatto cose importanti, ma ora non valgono niente. La squadra deve prima gestire questa grande delusione, poi vedremo."

La Ternana dovrà ora affrontare una nuova realtà in Serie C, con la consapevolezza di dover lavorare duramente per riconquistare la Serie B. Mister Breda ha chiuso la conferenza stampa ringraziando tutti, lasciando aperta la questione sul suo futuro alla guida della squadra.

Ternana Retrocede in Serie C: le parole di Nicola Guida. Ternana - Bari (0-3) Playout Serie B

TERNANA - Nel post partita di Ternana-Bari, terminata con un secco 0-3 che ha decretato la retrocessione della Ternana in Serie C, l'allenatore Nicola Guida ha espresso tutto il suo rammarico per l'epilogo della stagione.

Guida: "non abbiamo meritato questa retrocessione"

"Per me non abbiamo meritato questa retrocessione, ma il campo ha detto questo. Dobbiamo fare i complimenti ai nostri avversari. È chiaro che è un momento difficile. Sono molto dispiaciuto per tutti, per tutto l'ambiente," ha dichiarato un visibilmente emozionato Guida. "Ora è il momento del dispiacere e del rammarico, ma lo sport è anche questo."

Un Finale amaro nonostante gli sforzi

Guida ha riconosciuto che ci sono momenti difficili e momenti belli nello sport. "Avremmo sognato un altro epilogo per questa partita e per questa stagione. Però i fatti dicono che siamo retrocessi con 43 punti, con un playout che ci ha visto dominare la partita a Bari almeno nel primo tempo. Purtroppo non l'abbiamo chiusa e oggi Bari ha fatto meglio di noi."

Un gruppo che ha dato tutto

"Mi dispiace perché c'era un gruppo molto bello di ragazzi, di giovani, di giocatori che hanno dato tutto per questa maglia fino alla fine. Non meritavano di retrocedere, non lo meritava la città, non lo meritavano i tifosi. Però il calcio è anche questo e ci sono questi momenti. Bisogna accettarli," ha aggiunto Guida, sottolineando lo spirito combattivo e il cuore messo in campo dai suoi giocatori.

Il Futuro della Ternana

Alla domanda sul futuro della squadra, Guida ha confermato che la Ternana ripartirà dalla Serie C nella prossima stagione, con lui ancora alla guida: "Certo, il futuro è in Serie C, la prossima stagione sarà in Serie C con me alla guida." Ha poi concluso con un ringraziamento e un saluto ai presenti: "Grazie, scusate."

Con queste parole, Nicola Guida ha voluto chiudere una stagione difficile con dignità e speranza per un futuro migliore, nonostante la delusione cocente della retrocessione.

Federico Giampaolo nel post-partita | Ternana 0-3 Bari

BARI - Nel post-partita di Ternana-Bari, conclusasi con un netto 0-3 a favore dei biancorossi, l'allenatore del Bari, Federico Giampaolo, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione della sua squadra. Ecco alcune delle sue dichiarazioni principali:

"È stata effettivamente la partita perfetta perché abbiamo fatto una grande prestazione. Abbiamo corso in avanti, siamo stati aggressivi. Quando una squadra è aggressiva e corre in avanti, tutte le squadre vanno in difficoltà. Abbiamo avuto penso cinque-sei occasioni per fare gol, ne abbiamo fatti tre. I ragazzi l'hanno interpretata benissimo, per cui siamo tutti contenti. È stato un mese veramente duro e difficile e penso che questa sia la soddisfazione più grande perché, anche se il Bari merita altri palcoscenici, in questo momento qui è una grande soddisfazione."

Giampaolo ha poi analizzato la partita di andata: "La Ternana nel primo tempo ci ha messo in grande difficoltà. Il bello di queste partite è che in una settimana puoi capire dove migliorare. Abbiamo giocato con grande sacrificio e mentalità, gestendo la partita dal primo al novantesimo minuto."

Parlando del suo impegno con il Bari, Giampaolo ha riconosciuto la difficoltà del momento in cui è stato chiamato: "Ci hanno chiamato in un momento difficile e, per amore di questa città e di questa società, abbiamo accettato con grande entusiasmo. Sapevamo che la situazione non era facile, ma la soddisfazione è quella di aver raggiunto l'obiettivo."

L'allenatore ha colto l'occasione per ringraziare Vito di Bari e di Leo: "Ci abbiamo messo anima e corpo per raggiungere questo obiettivo e penso che ce lo siamo meritati."

Riflettendo sull'andamento della stagione, Giampaolo ha aggiunto: "Adesso voglio godermi questa grande soddisfazione. Ho avuto delle bellissime sensazioni stando in una società e in una squadra di grande importanza. Voglio veramente staccare la spina perché questo mese è valso tre anni di vita. Non è stato facile."

Il coach ha infine elogiato i suoi giocatori: "Molte volte al di fuori si pensano tante cose che non sono mai veritiere. I ragazzi ci tenevano e oggi l'hanno dimostrato. Stanno festeggiando come se avessero vinto uno scudetto. Questo ti dà coraggio e morale."

Concludendo, ha riconosciuto il valore di alcuni giocatori chiave: "I tre giocatori che hai citato hanno fatto benissimo. In una squadra ci sono chi rende di più, chi di meno, ma avendo giocatori di spessore come Benari, Maiello, e Vicari, ci danno sicurezza e non mollano mai. Quando siamo arrivati, la squadra era giù. Abbiamo dato un po' di entusiasmo, intensità, coraggio e fiducia, e nelle partite importanti sono usciti fuori."

Nel post partita di Valerio Di Cesare: Ternana 0-3 Bari | Serie BKT Playout 2023/24**

BARI - In una coinvolgente intervista post partita, Valerio Di Cesare, con la sciarpa biancorossa al collo, ha espresso il suo sollievo e la sua gioia dopo la vittoria cruciale del Bari contro la Ternana, garantendo la permanenza in Serie B per la prossima stagione.

Sull'importanza della vittoria:

"Era una partita da vincere assolutamente, la partita della vita. Per fortuna, abbiamo giocato alla grande e abbiamo vinto. Il calcio può essere crudele e noi abbiamo commesso molti errori quest'anno, di cui i giocatori sono i primi responsabili. Questa è stata un'annata maledetta per noi, ma ora è il momento di andare avanti. Dobbiamo chiudere questo capitolo difficile e concentrarci sul presente."

Riflettendo sul passato e guardando al futuro:

"Questi ultimi otto mesi sono stati duri, ma soffermarsi sul passato non cambierà nulla. Ho sempre parlato con il cuore e continuerò a farlo. È ora di smettere di puntare il dito. Basta incolpare Valerio o Tiziano. Dobbiamo davvero ripartire. Quest'anno, abbiamo detto che lo avremmo fatto, ma non l'abbiamo mai fatto. Ora è il momento di voltare pagina, davvero."

Piani personali e prospettive future:

"Ho comprato una casa a Bari e sarò impegnato con il trasloco per i prossimi due giorni. Ho bisogno di una pausa, un po' di tempo con la mia famiglia, che ha sofferto insieme a me in questa stagione. Questi mesi sono stati tragici e ho bisogno di staccare un po'. Se continuerò a giocare o meno, lo discuterò con la società. Ho 41 anni, sono tanti, ma ho ancora quella passione dentro di me. Quest'anno non ho potuto prepararmi adeguatamente né godermi niente, quindi vedremo. L'importante era salvare il Bari, e sono contento di esserci riuscito."

Sulla pressione e i tifosi:

"Il gol di oggi è stato importante, non solo perché bello, ma perché ha aperto la partita per noi. Avevo paura, ero nervoso per i playoff perché è completamente diverso dai playout. Non avevo mai disputato una partita del genere, ed è stata dura. Ma per fortuna è andata bene. La mia famiglia ha sofferto con me, e anche i tifosi. Mi hanno dimostrato tanto affetto, anche oggi. Se dovessi smettere, mi piacerebbe farlo in modo degno perché penso di meritarmelo."

Pensieri finali:

"Quest'anno è stato davvero brutto. Abbiamo commesso errori, ma dobbiamo vedere le cose in modo positivo e imparare da essi. La storia recente del Bari mostra che siamo già rimbalzati in passato. Basta polemiche, è ora di andare avanti. Non solo per me, ma per il Bari. Dobbiamo ricostruire dai nostri errori e concentrarci sul futuro."

Le parole sincere di Valerio Di Cesare risuonano con la passione e la dedizione che ha per il Bari, mostrando il suo impegno verso la squadra e la città, nonostante le difficoltà affrontate in questa stagione.

