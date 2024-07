Calcio. Le prime parole di Ilias Koutsoupias: "Darò il massimo per il Catanzaro" (Video)

Le prime parole di Koutsoupias come Nuovo Giocatore del Catanzaro 1929





CATANZARO, 19 LUG. - Ilias Koutsoupias ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Catanzaro 1929. Il centrocampista greco, arrivato dal Bari, si è detto entusiasta di iniziare questa nuova avventura con la squadra calabrese.

Un percorso di crescita

"Sì, sono venuto a 16 anni in Italia, alla V. Entella. Poi ho fatto due anni a Bologna, girato un po' e ho iniziato il mio percorso in Serie B, passando da Lentella, Ternana, Benevento e Bari. Quest'anno sono qui a Catanzaro e sono contentissimo," ha dichiarato Koutsoupias. "Il Catanzaro viene da due anni importanti. Appena è arrivata la chiamata, conoscendo il direttore e il mister, ero subito contentissimo e non ci ho pensato due volte."

Versatilità in campo

Koutsoupias ha descritto il suo stile di gioco: "Sono un centrocampista duttile che può ricoprire molti ruoli di inserimento e abbastanza fisico. Sono a disposizione del mister per qualsiasi richiesta. La scorsa stagione è stata importante per me finché non mi sono infortunato. Stava andando tutto bene, ma poi è arrivato l'infortunio. Tuttavia, sia la stagione che l'infortunio mi hanno reso più forte, quindi non cambierei nulla. Sono contento di quello che è successo l'anno scorso e ringrazio il Bari, i miei compagni e tutta la piazza."

Pronto per la nuova stagione

Il centrocampista greco ha confermato di essere in piena forma: "Sto bene, mi sono ripreso dall'infortunio e non vedo l'ora di iniziare. L'unica cosa che mi sento di dire è che darò sempre il massimo in campo, quando avrò la possibilità e quando lo chiederà il mister. Ci vediamo in campo."

Con queste parole, Koutsoupias ha dimostrato determinazione e voglia di contribuire al successo del Catanzaro 1929, promettendo impegno e dedizione ai tifosi della squadra. (Foto us Catanzaro)