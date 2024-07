Calcio Serie B. l’US Catanzaro 1929 sceglie Morgex per il ritiro precampionato 2024-2025

L’US Catanzaro 1929 sceglie Morgex per il ritiro estivo: una preparazione in alta quota.

MORGEX, VALLE D'AOSTA 29 MAG. - Il Catanzaro Calcio ha scelto la suggestiva località di Morgex, in Valle d'Aosta, per il suo ritiro estivo. La squadra giallorossa si prepara in alta quota per affrontare al meglio la prossima stagione, sfruttando le eccellenti strutture sportive e l'aria pura di montagna che solo questa località può offrire.

Situato a 923 metri sul livello del mare, Morgex è rinomato per il suo paesaggio mozzafiato, le sue tradizioni e l’ospitalità calorosa dei suoi abitanti. Questo piccolo comune valdostano diventerà il quartier generale del Catanzaro Calcio per un periodo di intensa preparazione fisica e tattica.

Un luogo ideale per il ritiro sportivo.

Le strutture di Morgex sono perfette per soddisfare le esigenze di una squadra professionistica. Il campo sportivo locale, ben attrezzato e immerso nel verde, offrirà agli atleti un ambiente ideale per gli allenamenti. La presenza di sentieri e percorsi montani consentirà anche sessioni di preparazione atletica all'aria aperta, sfruttando le caratteristiche del territorio per migliorare la resistenza fisica e la coesione del gruppo.

Il ritiro rappresenta anche un'opportunità per i giocatori di staccare dalla routine quotidiana e ritrovare concentrazione e motivazione, elementi cruciali per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione. Il clima fresco e l'atmosfera rilassante di Morgex aiuteranno sicuramente a creare le condizioni ottimali per una preparazione efficace.

Le parole dell'allenatore e dello staff.

Il mister del Catanzaro Calcio, insieme allo staff tecnico, ha espresso grande soddisfazione per la scelta di Morgex. "Abbiamo trovato qui un ambiente ideale per lavorare sodo e prepararci al meglio per la stagione che ci attende. L’accoglienza della comunità locale è stata eccezionale, e le strutture a nostra disposizione sono di alto livello", ha dichiarato l'allenatore.

Anche i dirigenti del club hanno sottolineato l'importanza di un ritiro ben organizzato: "Morgex ci offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno per una preparazione ottimale. La bellezza del paesaggio, la qualità delle strutture e l'ospitalità della Valle d'Aosta renderanno questo ritiro un'esperienza indimenticabile per i nostri giocatori".

Un'opportunità per Morgex e la Valle d'Aosta.

Il ritiro del Catanzaro Calcio non è solo un evento sportivo, ma rappresenta anche un’occasione di visibilità per Morgex e l’intera Valle d'Aosta. L'arrivo della squadra attirerà sicuramente l'attenzione dei media e dei tifosi, portando benefici al turismo locale e promuovendo le bellezze naturali e culturali della regione.

La presenza della squadra giallorossa sarà inoltre un’opportunità per i giovani calciatori locali di vedere da vicino i loro idoli e magari partecipare a eventi e attività organizzate in collaborazione con il club, favorendo lo sviluppo del calcio giovanile in Valle d'Aosta.

Il ritiro estivo del Catanzaro Calcio a Morgex è un evento significativo che unisce sport, natura e comunità. Mentre i giocatori si preparano per affrontare al meglio la nuova stagione, Morgex e la Valle d'Aosta si confermano ancora una volta come luoghi ideali per eventi sportivi di alto livello. La collaborazione tra il club calabrese e la comunità valdostana promette di essere un successo, arricchendo entrambe le parti e consolidando i legami tra sport e territorio.