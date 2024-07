Calcio, Playoff semifinale andata. Cremonese–Catanzaro. Grigiorossi in finale contro il Venezia. (Highlights-video)

CREMONA 25 MAG. - In finale va la Cremonese che rifila un poker al Catanzaro. Nulla da fare per i giallorossi che subiscono tre reti nel primo tempo e poi affondano concludendo, una stagione comunque magnifica. Troppe palle perse in uscita e per la formazione di mister Vivarini è stata notte fonda sin dalle prime battute, colpa anche della stanchezza per via delle tante gare disputate in pochi giorni.

Giallorossi in affanno sin dalle prime battute, infatti già al 3’ Fulignati salva la propria porta sulla punizione di Castagnetti con palla che carambola anche sul palo. Il primo vantaggio grigiorosso arriva al 12’ con Vazquez dalla lunetta dell’area di rigore, servito da Coda, che col piede mancino la mette sotto l’incrocio dei pali alla destra di Fulignati. Passano pochi minuti e c’è il raddoppio (19’) con Buonaiuto (non segnava dal 9 aprile 2022), in acrobazia, servito da Castagnetti. La prima conclusione del Catanzaro arriva al 23’ con Oliveri che costringe Saro alla respinta, alla mezzora Vandeputte coglie la traversa sulla deviazione di Ravanelli. Ancora Cremonese al 34’ con la conclusione di Coda che Fulignati para a terra, passa qualche minuto e lo stesso Coda triplica praticamente a porta vuota sulla palla recuperata da Vazquez con Antov che serve l’attaccante in buona posizione. Rischia ancora il Catanzaro pochissimo dopo con Buonaiuto sulla palla persa da Oliveri, ma la palla termina di un soffio fuori dalla porta.

Nella ripresa mister Vivarini inserisce immediatamente Pompetti e Brignola (molto mobile) alla ricerca di un approccio diverso. Al 6’ un colpo di testa pericoloso di Antonini su corner ma la palla termina sul fondo. Passano i minuti e nonostante la buona volontà non succede granché, con Brignola che ingenuamente si fa espellere chiudendo praticamente i giochi. Il poker della Cremonese viene firmato dal destro di Sernicola sul cross radente di Collocolo, nel finale c’è gloria per Antonini (4° goal stagionale) che sugli esiti di un corner dopo aver colpito di testa libera un sinistro micidiale. Poi è solo gioia ed esultanza per la formazione lombarda che giocherà la finale di andata contro il Venezia giovedì sera allo Zini.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CREMONESE-CATANZARO 4-1

MARCATORI: 12’ pt Vazquez (Cr), 19’ pt Buonaiuto (Cr), 38’ pt Coda (Cr), 25’ st Sernicola (Cr), 35’ st Antonini (Ca).

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli (1’ st Lochoshvili), Bianchetti; Zanimacchia (27’ st Ghiglione), Vazquez, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Coda, Buonaiuto (10’ st Collocolo). A disp.: Jungdal, Marrone, Falletti, Ciofani, Abrego, Quagliata, Majer, Johnsen, Tsadjout. All.: Stroppa.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Oliveri, Scognamillo, Antonini, Veroli; Sounas (1’ st Brignola), Petriccione (38’ st Verna), Pontisso (1’ st Pompetti), Vandeputte; Iemmello (38’ st Stoppa), Biasci (14’ st Donnarumma). A disp.: Sala, Situm, Miranda, Brighenti, Krajnc, Rafele, Viotti. All.: Vivarini.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

Guardalinee: Imperiale e Scatragli.

Quarto uomo: Ayroldi.

Var: Mazzoleni. Avar: Paganessi.

ESPULSO: 18’ st Brignola (Ca) per proteste.

AMMONITI: Antonini (Ca), Scognamillo (Ca), Pompetti (Ca).

NOTE: Spettatori 12.992, incasso non comunicato. Angoli: 6-4 per il Catanzaro. Recupero: pt 1’, st 0’.