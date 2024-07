Calcio Playoff Semifinale. Catanzaro-Cremonese 2-2. Biasci e Brignola riequilibrano il risultato. (Highlights-video)

CATANZARO 21 MAG. – Altra gara con brivido per il Catanzaro che agguanta il pari grazie ad un secondo tempo da manuale e rischia anche di vincere sull’abbrivio di una prestazione cresciuta dopo un primo tempo nel quale la Cremonese aveva dettato legge andando in vantaggio con Tsadjout pronto ad avventarsi sulla palla terminata sulla traversa ribadendola a rete.

Nella ripresa, dopo la rete del 2-0 grigiorosso ad opera di Ciofani, dimezza immediatamente Biasci e poi tocca a Brignola fissare il risultato sul 2-2, con un palo di Donnarumma e altre occasioni.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CATANZARO-CREMONESE 2-2

MARCATORI: 14’ pt Tsadjout (Cr), 5’ st Ciofani (Cr), 6’ st Biasci (C), 23’ st Brignola (Ca).

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Oliveri, Brighenti, Antonini, Scognamillo (11’ st Veroli); Sounas (11’ st Brignola), Petriccione, Pontisso (35’ st Pompetti), Vandeputte; Iemmello (44’ st Stoppa), Biasci (34’ st Donnarumma). A disp.: Sala, Borrelli, Krajnc, Miranda, Verna, Rafele, Viotti. All.: Vivarini.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia (22’ st Sernicola), Vazquez (22’ st Abrego), Pickel, Castagnetti, Quagliata (35’ st Ghiglione); Tsadjout (35’ st Coda), Ciofani (14’ st Johnsen). A disp.: Jungdal, Tuia, Marrone, Lochoshvili, Majer, Buonaiuto, Falletti. All.: Stroppa.

ARBITRO: Mercenaro di Genova.

Guardalinee: Bindoni e Tegoni.

Quarto uomo: Dionisi.

Var: Marini. Avar: Sozza.

AMMONITI: Vazquez (Cr), Quagliata (Cr).

NOTE: Spettatori 12.624 (58 ospiti), incasso non comunicato. Gara interrotta per 3’ al 25’ st per un malore accusato da uno spettatore. Angoli: 4-3 per la Cremonese. Recupero: pt 2’, st 6’.

Il video Commento integrale con Mister Vivarini post-partita di Catanzaro Vs Cremonese 2-2



Il video Commento integrale con Mister Stroppa post-partita di Catanzaro Vs Cremonese 2-2





Il video Commento di Ciofani: "Siamo stati bravi, ora il ritorno per inseguire il nostro sogno"





Serie BKT Semifinale Playoff | Catanzaro-Cremonese 2-2 gli highlights