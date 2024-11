Catanzaro-Frosinone 0-0, ennesimo pareggio per i giallorossi

Giallorossi bloccati in casa da un coriaceo Frosinone.

Per la dodicesima giornata di campionato si affrontano al “Ceravolo” il Catanzaro e la squadra che ha finora maggiormente deluso, il Frosinone.

I giallorossi sono reduci dalla buona prestazione offerta a casa della capolista Pisa.

Il Frosinone è apparso in ripresa dopo i due pareggi consecutivi ottenuti proprio con il Pisa in casa, oltretutto con un uomo in meno per quasi l'intero incontro, e a Bolzano nel recente turno infrasettimanale.

Nonostante i ciociari siano arrivati in Calabria da ultimi in classifica il Catanzaro ha affrontato l’avversario consapevole delle difficoltà di una formazione che sta cercando di tirarsi fuori dalla zona calda nella quale si ritrovano contrariamente alle previsioni di inizio stagione.

I giallorossi erano chiamati a dare continuità nel gioco e nei risultati dopo aver fatto vedere nelle ultime uscite quell’identitá di gioco da tempo ricercata.

Caserta si affida all’ormai consolidato 3-5-2, modulo tattico che ha permesso di fare esprimere al meglio gli uomini a sua disposizione dopo i tanti, naturali, esperimenti della prima fase di stagione.

Confermato il tridente difensivo con Scognamillo, Brighenti e Bonini.

A centrocampo ancora indisponibile Situm, al suo posto confermato Cassandro come quinto di destra.

Sulla mediana Pagano affianca Pontisso e Koutsoupias. Compagnon come quinto di sinistra. In avanti La Mantia a fare coppia con il capitano Iemmello.

I laziali, guidati da mister Greco subentrato due giornate fa all’esonerato Vivarini grande ex assente del match, si dispongono a specchio dovendo peró rinunciare a diversi elementi specie del reparto avanzato come Pecorino e Partipilo.

Parte bene il Catanzaro che si rende subito pericoloso con Bonini che al 3’ manda a lato di testa su calcio di punizione calciato da Pontisso.

Nuova azione dei giallorossi con tiro al 10’ da parte di Koutsoupias ma la palla finisce a lato.

Buone trame da parte dei giallorossi sempre molto insidiosi in area frusinate. Il Catanzaro dimostra di voler a tutti i costi la vittoria sostenuto come sempre dai cori incessanti dei suoi tifosi.

A proposito di questi ultimi da evidenziare la splendida coreografia offerta dalla Curva Capraro per festeggiare i 35 anni di uno dei gruppi storici piú caldi del tifo giallorosso, i Tipsy.

Al 24’ da annotare la prima azione da parte del Frosinone con un colpo di testa uscito di poco fuori dallo specchio della porta difesa da Pigliacelli.

L’azione piú pericolosa dei laziali arriva al 27’ con Pigliacelli che anticipa una pericolosa ripartenza dei laziali mandando in corner.

I laziali prendono coraggio e si fanno maggiormente insidiosi in questa fase del match.

Al 36’ arriva anche l'azione poi nitida del Catanzaro con Iemmello che si vede chiudere lo specchio della porta dal portiere gialloblú all’altezza del dischetto del rigore.

La seconda frazione di gioco inizia un pö in sordina ma è comunque il Catanzaro a rendersi maggiormente insidioso su azione di calcio d’angolo con Scognamillo che manda fuori di testa al 55’,

Con il trascorrere dei minuti i giallorossi crescono e sono piú incisivi nell’area del laziali con azioni ficcanti.

Si rivede Brignola dopo diverso tempo subentrato a inizio secondo tempo al posto di Cassandro dando maggiore vivacità sulla fascia destra.

Al 75’ prima azione degna di nota del Frosinone con cross pericoloso al centro bloccato da Pigliacelli.

Il forcing del Catanzaro non sortisce effetti nonostante il gran possesso palla e le tante manovre impostate.

Ultima azione degna di nota al 95’ la crea il Frosinone che da pochi metri costringe Pigliacelli alla respinta.

Termina 0-0.

Un Catanzaro poco preciso negli ultimi 16!metri che non riesce a concretizzare la gran mole di gioco creata specie nei secondi 45’.

Terzo pareggio consecutivo per il Frosinone da quando in panchina siede mister Greco.

Maurizio Martino

Il tabellino

Catanzaro-Frosinone 0-0

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli, Scognamillo, Brighenti, Bonini, Compagnon (68’ D’Alessandro), Pagano (68’ Petriccione), La Mantia (58’ Pittarello), Pontisso (85 Biasci), Koutsoupias, Cassandro (46’ Brignola), Iemmello.

A disposizione: Dini, Borrelli, Ceresoli, Antonini,Turicchia, Buso, Seck, Coulibaly.

Allenatore: Caserta

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini, Biraschi, Monterisi, Oyono A, Barcella, Canotto, Cichella (74’ Darboe), Vural (74’ Garritano), Bracaglia, Marchizza, Kvernadze (86’Ambrosino). A disposizione: Sorrentino, Oyono S, Szyminskj, Lusuardi, Bettella, Becic,, Gelli, Sene, Ghedjemis.

Allenatore: Greco

Arbitro: Simone Sozza di Seregno

Assistenti Paolo Laudato di Taranto e Mattia Scarpa di Reggio Emilia.

Quarto Ufficiale: Alfredo Iannello di Messina

VAR: Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo AVAR: Federico Longo di Paola.

Note:

Ammonizioni: 54’ Iemmello (C), 72’ Kvernadze (F), 75 Brighenti(C), 83’ Darboe(F)

Recupero: 0’ e 5’

Angoli: 5-1 PP

Spettatori: 8833 (5776 abbonati) di cui 112 del Frosinone