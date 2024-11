Calcio Serie B 15ª giornata. Sampdoria-Catanzaro 3-3. Splendida tripletta di Iemmello ma non basta

GENOVA - GENOVA 30 NOV. – Arriva il quinto per il Catanzaro che consacra quale eroe di giornata Pietro Iemmello che firma una tripletta di piede, con un cucchiaio e di testa, ma alla fine, dopo aver rimontato due reti viene a sua volta rimontato in un finale palpitante e sempre in bilico.

Sampdoria subito in avanti, ma i giallorossi non arretrano troppo. Cercano la profondità a cavallo del 10’ minuto con le conclusioni di Iemmello (alta) e Pontisso (parata a terra), mentre i padroni di casa si fanno vivi col diagonale di Lagumina al 14’ che sfila alla destra della porta ospite. La punizione di Pontisso al quarto d’ora obbliga Silvestri a smanacciare.

Dopo un periodo di sostanziale equilibrio, l’inerzia viene spezzata dalla rete di Sekulov (42’) che appoggia comodamente in rete la palla proveniente dalla destra dai piedi di Lagumina, con deviazione di Petriccione che inganna Brighenti concedendo la più facile delle battute all’attaccante doriano.

La ripresa vede in campo un Catanzaro più votato all’offensiva nell’intento di riequilibrare il punteggio, ma è Tutino (4’) a calciare al volo a lato. Il possesso palla giallorosso viene interrotto da alcune ripartenze doriane che rimangono senza effetto.

Poi sale in cattedra Iemmello che pareggia. All’8, sullo spiovente dalla destra di Pontisso, spizza Bonini con palla che finisce dalle parti di Iemmello pronto al controllo e a battere Silvestri dal centro dell’area. Il pareggio, però, dura poco. La Sampdoria torna in avanti, sul colpo di testa di Tutino para Pigliacelli. Il gioco riprende ma dal Var viene richiamata l’attenzione dell’arbitro che concede la massima punizione per il mani di Bonini.

Al 14’ Tutino trasforma il rigore spiazzando Pigliacelli e fa 2-1. I giallorossi non si perdono d’animo. Caserta opera due sostituzioni: entrano Buso e Compagnon. Ferrari entra male su Buso in area, l’arbitro col supporto Var decreta il calcio di rigore per il Catanzaro. Con molta freddezza capitan Iemmello calcia e trasforma la massima punizione con un cucchiaio che inganna Silvestri. Sul 2-2 il Catanzaro moltiplica le energie e al 26’ triplica sempre con Iemmello, di testa sulla punizione ben calciata di Pompetti. Il pubblico giallorosso non sta nella pelle.

A 10’ dal termine Pompetti rimedia un secondo cartellino giallo e costringe i suoi a giocare in inferiorità numerica per la fase calda della gara. Gli accorgimenti di Caserta con Pittarello e Koutsoupias regalano energie fresche ma è la Sampdoria a tenere il pallino del gioco.

Pigliacelli fa buona guardia soprattutto sulla conclusione forte di Pedrola ma al 44’ deve capitolare sul neo entrato Leonardi che sfrutta l’assist di Ioannou al secondo tentativo. Nel corposo recupero Tutino al limite dell’area piccola sciupa in scivolata e alla fine dalla ruota di Genova viene fuori un pari a suon di emozioni e reti concentrate nella ripresa.

Carlo Talarico

Il tabellino:

SAMPDORIA-CATANZARO 3-3

MARCATORI: 42’ pt Sekulov (S), 8’ st Iemmello (C), 14’ st Tutino (S rig.), 22’ st Iemmello (C rig.), 25’ Iemmello (C), 44’ st Leonardi (S).

SAMPDORIA (4-2-3-1): Silvestri; Venuti (35’ st Kasami), Ferrari, Riccio, Ioannou; Yepes (35’ st Benedetti), Meulensteen; Akinsanmiro (28’ st De Paoli), Tutino, Sekulov (23’ st Pedrola); Lagumina (28’ st Leonardi). A disp.: Ghidotti, Giordano, Veroli, Vulikic, Bellemo, Ricci. All.: Sottil.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Seck (9’ st Compagnon), Pompetti, Petriccione (35’ st Koutsoupias), Pontisso, Ceresoli (17’ st D’Alessandro); Iemmello (35’ st Pittarello), Biasci (17’ st Buso). A disp.: Dini, Borrelli, Cassandro, Turicchia, Pagano, Coulibaly, Koutsoupias, Brignola, Pittarello. All.: Caserta.

ARBITRO: Tremolada di Monza.

Assistenti arbitrali: Raspollini e Cavallina.

Quarto uomo: Andreano.

Var: Serra. Avar: Maggioni.

ESPULSO: 34’ st’ st Pompetti (C) per somma di ammonizioni.

AMMONITI: Ioannou (S), Leonardi (S), Depaoli (S).

NOTE: spettatori 22.906 di cui 3.499 paganti e 19.407 abbonati per un incasso totale di 266.400,86 euro. Angoli: 5-1 per la Sampdoria. Recupero: pt 1’, st 7’.