Catanzaro Brescia 2-1, i giallorossi ritornano alla vittoria dopo oltre un mese.

Il Catanzaro ottiene una vittoria meritata contro un buon Brescia ma le motivazioni dei giallorossi hanno fatto la differenza

In un clima di festa per lo storico gemellaggio tra le due tifoserie, si sono affrontate al “Ceravolo” Catanzaro e Brescia per la sedicesima giornata di campionato.

Entrambe le formazioni erano reduci da un pareggio che non ha accontentato nessuno. Era quindi evidente che le due squadre volevano ottenere i 3 punti.

Ad avere la meglio é il Catanzaro che ottiene i 3 punti dopo oltre un mese dalla precedente vittoria.

Finale convulso con una rete annullata al Catanzaro per presunto fuorigioco. I giallorossi però ci hanno creduto fino alla fine riuscendo a segnare in mischia ad 1’ dal termine la decisiva rete che ha permesso di conseguire tre punti importanti per la classifica e per proseguire il cammino con maggiore fiducia e consapevolezza.

Mister Caserta ha dovuto rinunciare agli infortunati di lungo corso Situm, La Mantia e Antonini e allo squalificato Pompetti. Per il Brescia Fogliata era l’unico indisponibile.

Il Catanzaro era schierato con l’ormai consueto schema tattico (3-5-2) con il tridente difensivo formato da Scognamillo, Brighenti e Bonini. In mediana Caserta ha scelto Koutsoupias per sostituire lo squalificato Pompetti schierandolo al fianco di Petriccione e Pontisso.

Sugli esterni Compagnon a destra e D’Alessandrp a sinistra che hanno invertito la fascia di competenza a gara in corso.

In attacco a fare da spalla a Iemmello è stato schierato

Biasci.

I giallorossi sono scesi in campo con le maglie realizzate dallo stilista Massimo Sirell.

Saranno messe all’asta sulla piattaforma CharityStars e il ricavato sarà devoluto in beneficenza all'azienda ospedaliera “Renato Dulbecco” per l’acquisto di strumentazione sanitaria.

Sugli spalti presenti 761 tifosi biancoazzurri giunti da Brescia per consolidare il loro rapporto di amicizia con i colleghi di fede giallorossa.

Cronaca

Primo tempo abbastanza equilibrato con azioni su entrambi i fronti.

Al 5’ subito pericoloso il Catanzaro che colpisce la traversa con Koutsoumpas in seguito agli sviluppi del primo corner della gara.

Al 9’ nuova azione degna di nota per i giallorossi con tiro insidioso di Iemmello che costringe il portiere bresciano ad,un intervento non del tutto impeccabile

Al 15’ da registrare lola prima azione pericolosa delle rondinelle con un colpo di testa di Borrelli parato da Pigliacelli.

Dopo 2’ nuovo colpo di testa da parte del Brescia con palla che sfiora il palo di sinistra della porta giallorossa.

Al 20’il Brescia passa in vantaggio con Bjarnason che sfrutta un cross dalla destra a seguito di una veloce ripartenza.

Al 31’ azione personale di Iemmello che dopo un paio di dribbling manda di poco a lato.

Al 42’ arriva il pareggio del Catanzaro con Biasci che sfrutta al meglio un cross dalla destra di D’Alessandro.

Secondo tempo decisamente meglio giocato dal Catanzaro che ha cercato in tutti i modi di trovare la rete.

Seconda frazione di gioco giocata a senso unico dalle aquile che non hanno corso grossi rischi.

Prima azione pericolosa di marca bresciana al 51’ con Bisoli il cui tiro è bloccato da Pigliacelli.

Al 57’’tiro di Compagnon bloccato da Lezzerini.

Al 64’ sfuma una bella azione del Catanzaro che spreca malamente al momento della conclusione.

Al 76’ nuova azione dei giallorossi con Iemmello che sfiora il palo.

Le azioni continue da parte dei giallorossi si concretizzano con il vantaggio di Compagnon al 88’ che a seguito di calcio d'angolo mette alle spalle del portiere biancoazzurro. La rete però è annullata per presunto fuorigioco dopo segnalazione da parte del VAR la cui consultazione é durata diversi minuto.

Nuova rete del Catanzaro a distanza di pochi minuti. Questa volta è regolare il gol segnato in mischia da Bonini al 95’.

Al 96’ tiro della disperazione da parte del Brescia che va alto sopra la traversa.

Maurizio Martino

Il tabellino

Catanzaro Brescia 2-1 (1-1 dopo il primo tempo)

Marcatori:20’ Bjarnason (B), 42’ Biasci(C), 94’ Bonini(C)

Catanzaro(3-5-2):Pigliacelli,Scognamillo,Brighenti, Bonini, Petriccione,Pontisso(80’Coulibaly), Koutsoumpas(58’Cassandro), Compagnon, D'Alessandro(63’Seck), Biasci(80’Pittarello), Iemmello

A disposizione: Dini, Borrelli, Piras Ceresoli, Turicchia,, Pagano, Buso

All. Caserta

Brescia(4-3-1-2):Lezzerini,Dickman(65’Jallow),Cistana, Adorni, Bisoli(65’Bertagnoli), Verreth, Bjarnason (65’Juric), Besaggio, Galazzi, Borrelli (69’Moncini), Corrado

A disposizione: Andrenacci, Calvani, Papetti, Paghera, Muca, Nuamah, Olzer, Bianchi

All. Maran

Arbitro: Mario Perri di Roma 1

Assistenti: Scarpa di Reggio Emilia e Miniutti di Maniago

Quarto ufficiale: Vogliacco di Bari

VAR: Gualtieri di Asti

AVAR: Pairetto di Nichelino

Note:

Pomeriggio freddo e piovoso

Ammonizioni: 30’ Verreth (B), 49’ Blarkason (B), 56’ Dickman (B). 80’ Brighenti (C), 88' Compagnon (C), 97' Lezzerini(B)

Angoli: 6-2

Recupero: 3’ e 6’

Spettatori:7341 (5823 abbonati) di cui 261 del Brescia