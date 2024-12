Serie B, 17ª giornata: Palermo-Catanzaro 1-2. Biasci in avvio e Pompetti nel finale regalano il primo squillo in trasferta

PALERMO 15 DIC. – Arriva la prima vittoria stagionale in trasferta per il Catanzaro che fa gioire gli oltre 700 tifosi arrivati al Barbera entrando in piena zona play off per la prima volta in stagione, bissando la vittoria della passata stagione sorpassando proprio il Palermo in classifica.





La partenza fulminea è del Catanzaro che intorno al 3’ porta tre assalti alla porta rosanero sull’ultimo si porta avanti grazie al destro di Biasci servito dalla destra da Cassandro. Il vantaggio non fa una piega per l’avvio forte del Catanzaro, ma il Palermo non sta a guardare. Al 9’ si registra un colpo di testa di Henry con Bonini, provvidenziale con la spalla, in corner. Il pressing rosanero è costante: al 14’ dal sole si passa alla grandine, ci prova Nedelcearu ma fallosamente e nell’azione successiva Segre, di testa, la mette alta. Il Catanzaro si fa vivo al 16’ con Iemmello pronto a servire in profondità Compagnon che arriva al diagonale ma Desplanches blocca senza difficoltà a terra. La gara è sempre viva: al 18’ ci prova Di Francesco con un diagonale ma la mira è imprecisa ed alla mezzora i giallorossi hanno l’occasione per chiudere la partita con Biasci che riceve palla dal fondo da Compagnon ma calcia alto. Il forcing rosanero è costante: al 31’ Pigliacelli salva sul colpo di testa di Le Douaron ed un minuto dopo sul corner di Ranocchia, dopo il primo colpo di testa di Le Douaron si avventa sulla palla, ancora di testa, Nikolaou che pareggia. Nella parte discendente del primo tempo le difese giocano con attenzione e non succede nulla di rilevante.





Ripresa col Catanzaro molto attento ma al 6’ Di Francesco cerca il corridoio giusto ma arriva in ritardo. Il primo cambio di Caserta chiama in campo Antonini che avvicenda l’ammonito Ceresoli. In contropiede, al 14’ Biasci, dopo aver iniziato l’azione scambiando col compagno di reparto, non riesce a concludere dopo una lunga sgroppata. Ranocchia al 18’ libera un destro che termina di poco alla destra della porta difesa da Pigliacelli, comunque sulla traiettoria. Dionisi inserisce Brunori ed Insigne cercando il tutto per tutto. Proprio Brunori al 28’ scalda i guantoni del portiere giallorosso che si rifugia in corner ed un minuto vince la stanchezza dopo Iemmello, da fuori area, impegna Desplanches con un tiro centrale. Pigliacelli salva l risultato uscendo alla disperata al 32’ su Di Francesco sull’ennesimo capovolgimento di fronte. Nel finale, quando la stanchezza pareva aver vinto su entrambi i fronti, arriva la rete vincente di Pompetti sulla conclusione ribattuta di Compagnon, la palla termina dalle parti del numero 21 giallorosso che libera il mancino e trova l’angolino alto alla sinistra della porta rosanero. Finale concitato con Pigliacelli sempre attento e Palermo confusionario. Al termine Catanzaro vittorioso tra i fischi del Barbera che boccia la squadra rosanero.





Carlo Talarico





Il tabellino:





PALERMO-CATANZARO 1-2





MARCATORI: 3’ pt Biasci (C), 32’ pt Nikolaou (P), 37’ st Pompetti (C).





PALERMO (4-3-3): Desplanches; Nedelcearu, Ceccaroni Nikolaou (34’ st Baniya), Lund; Segre, Ranocchia (34’ st Gomes), Le Douaron (23’ st Insigne); Di Mariano, Henry (23’ st Brunori), Di Francesco (43’ st Verre). A disp.: Nespola, Sirigu, Vasic, Appuah, Buttaro, Peda. All.: Dionisi.





CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Cassandro, Scognamillo, Bonini. Compagnon (43’ st Situm), Pontisso (30’ st Koutsoupias), Petriccione, Pompetti, Ceresoli (7’ st Antonini); Iemmello (43’ st Pittarello), Biasci (30’ st Buso). A disp.: Dini, Borrelli, Piras, Pagano, Seck, Pittarello. All.: Caserta.





ARBITRO: Arena di Torre del Greco.





Assistenti arbitrali: Lombardo e Belsanti.





Quarto uomo: Nigro.





Var: Baroni. Avar: Di Vuolo.





ESPULSO: nessuno.





AMMONITI: Ranocchia (P), Ceresoli (C), Segre (P), Verre (C).





NOTE: spettatori 18.000 circa, incasso non comunicato. Angoli: 7-3 per il Palermo. Recupero: pt 3’, st 6’.