Calcio Serie-B-10° Giornata. Catanzaro-Sudtirol 3-0, i giallorossi ritornano a vincere

Vittoria più che meritata per i giallorossi di mister Caserta, oggi costretto a dirigere la squadra dalla tribuna perché squalificato

CATANZARO 27 OTT. - Catanzaro e Sudtirol si sono affrontate al “Ceravolo” in una gara valida per la decima giornata di campionato.

I giallorossi erano reduci dalla buona prova espressa a Bari dove hanno fatto vedere segnali di ripresa in termini di gioco e mentalità.

La partita con i bolzanini doveva essere disputata nel segno della continuità per ciò che riguarda la prestazione ma soprattutto consentire ai giallorossi di ritornare alla vittoria a distanza di diverse giornate di campionato.

I tre punti erano fondamentali per lasciare la zona play out e raggiungere così il gruppetto di squadre che occupano la parte centrale della classifica.

Il Sudtirol era arrivato in Calabria in cerca di riscatto dopo la sconfitta interna con il Pisa. Una formazione, quella bolzanina, che non conosce mezze misure in quanto nelle 9 gare disputate prima di quella odierna ne ha vinte 4 e perse 5.

Tra i biancorossi diverse defezioni tra cui il capitano Tait e Kurtic, perni del centrocampo altoatesino.

Approccia bene la gara il Catanzaro che già al 4’ si porta in vantaggio con Pontisso che di testa riceve la sponda sempre di testa di Iemmello a seguito di un calcio di punizione battuto da Pompetti.

Al 10’ altra azione degna di cronaca con un tiro dello stesso Pompetti che dava più l’idea del passaggio dal limite. Il pallone viene bloccato da Drago.

Il Sudtirol prova a imbastire qualche azione rendendosi molto pericoloso al 13’ con Odogwu che di testa manda fuori di poco.

Dopo il 20’ un leggero calo di concentrazione da parte del Catanzaro. Ne approfitta il Sudtirol che giunge alla conclusione, sia pur debole, di Arrigoni. Con palla bloccata da Pigliacelli.

È solo un fuoco di paglia perché al 24’ giunge il capolavoro di capitan Iemmello che con tiro a giro segna il raddoppio per il Catanzaro. La palla s’insacca all’incrocio alla sinistra del portiere del Sudtirol. Un tiro alla Del Piero, per intenderci.

Al 41’ triplica il Catanzaro su calcio di rigore per atterramento di Coulibaly da parte dell’estremo difensore sudtirolese.

Il penalty è trasformato da Iemmello che porta a due il bottino di reti personali.

Non c'è più partita. I giallorossi dominano la prima frazione di gioco senza correre alcun rischio.

Nel corso del secondo tempo il Sudtirol prova il tutto per tutto ma al di là di un paio di tiri indirizzati nello specchio della porta e di una sfilza di corner senza esito, non conclude nulla di rilevante.

Unico cenno di cronaca da segnalare capita al 65’ quando l’arbitro accorda un rigore al Sudtirol poi non concesso dopo essere stato visionato al VAR.

Il Catanzaro controlla bene sfiorando anche la quarta rete in un paio di circostanze.

Vittoria mai messa in discussione e più che meritata per il Catanzaro che con i tre punti ottenuti si rilancia in classifica.

Maurizio Martino

Il tabellino del match

Catanzaro-Sudtirol 3-0

Marcatori: 4’ Pontisso (C), 24’ Iemmello (C), 41’ Iemmello (C su rig.)

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli, Brighenti, Scognamillo, Bonini, Situm (68’ Ceresoli), Petriccione (29’ Coulibaly), Pontisso (54’ Cassandro), Pompetti, D’Alessandro (54’ Pagano), Iemmello, La Mantia (68’ Pittarello).

A disposizione: Dini, Vricchia, Antonini, Seck, Koutsoupias, Buso, Brignola, Biasci.

Allenatore: Caserta

SUDTIROL (3-4-2-1): Drago, Pietrangeli, Masiello, Molina (81’ Martini), Daví S. (76’ Vimercati), Arrigoni, Rover, Casiraghi (63’ Zedadka), Prazelìk (46’ Merkaj), Kofler, Odogwu (63’ Crespi).

A disposizione: Arlanch, Theiner, Ceppitelli, Daví F., Giorgini.

Allenatore: Valente

Arbitro: Santoro di Messina

Assistenti: Massara di Reggio Calabria e Galimberti di Seregno.

Quarto ufficiale: Vingo di Pisa

VAR: Baroni di Firenze

AVAR: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Ammonizioni: 44’ Rover (S), 47’ pt La Mantia (C), 91’ Masiello (S)

Note:

Angoli: 0-8

Recupero: 2’ e 5’

Spettatori: 8255 (5776 abbonati) di cui 19 ospiti