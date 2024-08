Calcio. Serie B 2024/25: abbonamenti ecco le Città con i tifosi più fedeli, tutti i dettagli

Un'analisi delle percentuali di abbonati: la forza del tifo nelle città italiane di Serie B.

ROMA, 08 AGO. 2024 - Con l'inizio della stagione 2024/25 della Serie B, l'attenzione non è solo sul campo, ma anche fuori dal campo. I dati sugli abbonamenti offrono una finestra sulla passione calcistica delle città coinvolte. Tra queste, emergono Sampdoria, Palermo, Catanzaro, e Frosinone, con numeri significativi che meritano di essere approfonditi.

Sampdoria: la Regina degli abbonamenti.

La Sampdoria / Genova, si conferma la regina degli abbonamenti in Serie B, con circa 18.000 abbonati secondo i dati di pianetaserieb.it. Questo numero impressionante rappresenta il 3.21% della popolazione della città. Nonostante Genova sia una delle città più popolose in Serie B con 561.191 abitanti, il sostegno per la Sampdoria è ineguagliabile. Questo entusiasmo dimostra quanto sia radicata la passione per il calcio nella città, dove il tifo per la Sampdoria è una questione di orgoglio cittadino.

Palermo: il gigante del sud.

Palermo, la città con il maggior numero di abitanti tra quelle in Serie B (850.233), vanta 11.238 abbonati, pari all'1.32% della popolazione. Sebbene la percentuale possa sembrare bassa, il numero assoluto di abbonati è secondo solo a quello della Sampdoria. Questo dimostra che il calcio a Palermo è una forza unificante, capace di raccogliere il sostegno di migliaia di tifosi.

Catanzaro: passione e tradizione.

Catanzaro si distingue con 5.009 abbonati, che rappresentano il 5.67% dei suoi 88.000 abitanti. Questa percentuale mette in luce un forte legame tra la squadra e la città. La passione per il calcio a Catanzaro è palpabile, con i tifosi che supportano la loro squadra con fervore e dedizione. Questo dato è particolarmente significativo per una città di medie dimensioni, evidenziando come la tradizione calcistica sia profondamente radicata nella comunità.

Frosinone: il leader delle percentuali

Frosinone è il leader indiscusso quando si parla di percentuale di abbonati rispetto alla popolazione. Con 8.301 abbonati su 46.000 abitanti, Frosinone ha un incredibile 18.05% di abbonati. Questo dato impressionante dimostra una dedizione straordinaria dei suoi cittadini verso la squadra. Nonostante le dimensioni relativamente piccole della città, la passione per il calcio è immensa, rendendo Frosinone un esempio lampante di come il supporto locale possa superare ogni aspettativa.

Altre città di spicco.

Oltre alle città già menzionate, altre hanno mostrato numeri degni di nota:

- Mantova: con 5.250 abbonati su 48.000 abitanti (10.94%), Mantova si posiziona tra le città con la più alta percentuale di abbonati.

- Cesena: 7.245 abbonati su 96.000 abitanti (7.55%), dimostrando un forte legame tra squadra e tifosi.

- Cittadella: sebbene sia una delle città più piccole con soli 20.000 abitanti, vanta 1.300 abbonati, pari al 6.50%.

Questa analisi dei dati sugli abbonamenti della Serie B 2024/25 mette in luce le città dove la passione per il calcio è più fervente. Sampdoria, Palermo, Catanzaro e Frosinone emergono come esempi straordinari di sostegno locale, ciascuna con le proprie peculiarità. Da Genova a Frosinone, da Palermo a Catanzaro, la Serie B continua a essere una vetrina della passione calcistica italiana, dimostrando che il legame tra le squadre e le loro città è forte e vibrante. (Fonti dati abbonamenti: pianetaserieb.it)

Abbonati Serie B 2024/25: Analisi Demografica e Percentuale di Abbonati.

Ecco la tabella che mostra la fusione dei dati relativi agli abitanti delle città, al numero di abbonati e alla percentuale di abbonati rispetto agli abitanti dati provvisori e non ufficiali: