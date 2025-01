Catanzaro-Pisa 0-0, i giallorossi non riescono a raggiungere la vittoria pur disputando un'ottima gara

Il Catanzaro disputa una delle migliori gare della stagione contro una delle pretendenti alla promozione e con maggiore precisione sotto porta e un pizzico di fortuna avrebbe potuto anche ottenere la vittoria

Prima gara al "Ceravolo" del 2025 per il Catanzaro.

Per la terza giornata di ritorno è in programma la sfida quasi proibitiva con la vicecapolista Pisa. I giallorossi hanno però abituato i propri tifosi ad affrontare ogni gara con la stessa mentalità dimostrando di non essere sul piano del gioco inferiori a nessuno.

La gara rappresenta per il Catanzaro un test probante per comprendere quali potranno essere le reali aspirazioni dei giallorossi.

Iemmello e compagni hanno tutta l’intenzione di fare lo sgambetto alla più quotata avversaria per consolidare quantomeno l’attuale piazzamento play off.

I toscani di mister Inzaghi, reduci da cinque vittorie nelle ultime sei partite, sono scesi in Calabria con il chiaro intento di dare continuità ai risultati per proseguire la corsa al primo posto.

Per mister Caserta note confortanti in chiave mercato in quanto proprio due giorni fa si è aggregato al gruppo Giacomo Quagliata, esterno sinistro arrivato in prestito dalla Cremonese.

È il quinto di centrocampo tutta fascia che il Catanzaro cercava per applicare al meglio l’ormai consolidato 3-5-2.

Rispetto alla precedente gara esterna con il Sudtirol tra gli undici messi in campo da mister Caserta si rivede Petriccione che ha scontato il turno di squalifica a cui è affidato il compito di dettare i tempi in cabina di regia.

É lui l’unica novità rispetto alla gara di Bolzano, confermati infatti tutti gli altri.

Il tecnico melitese non potrà disporre di Compagnon che si è infortunato nella gara precedente e dovrà restare fermo almeno per un mese e con Buso da poco rientrato in gruppo dopo un infortunio e quindi non ancora in perfetta forma.

Mister Inzaghi deve rinunciare agli infortunati Vignato e Bonfanti Nicolas ma può disporre dell’ultimo arrivato in casa neroazzurra Meister. Il Pisa si schiera con il consueto 3-4-2-1 con Rasmussen terminale offensivo.

Il match si preannuncia scoppiettante e dal livello tecnico elevato.

Cronaca

Parte bene il Catanzaro che al 5’ con Pontisso impegna severamente Semper. Sugli sviluppi dell'azione Pittarello non riesce ad inquadrare di testa la porta.

Al 12’ è sempre il Catanzaro a rendersi pericoloso con Pompetti che su calcio di punizione costringe il portiere pisano alla deviazione in angolo.

Il Pisa prova ad imbastire qualche azione ma Pigliacelli fa buona guardia sui cross dei nerazzurri.

Prima vera azione pericolosa da parte del Pisa al 18’ con Tourè che gira di testa un cross di Arena mandando di poco a lato.

Al 25’ proteste del Catanzaro per presunto fallo di mano in area pisana. L’arbitro fa proseguire il gioco e il VAR non segnala nulla.

Al 31’ é ancora Pontisso che s’invola verso la porta del Pisa ma a tu per tu con il portiere calcia a lato.

Tre minuti più tardi Iemmello non riesce a deviare in rete un bel cross dalla destra di Scognamillo.

Al 41' Pittarello indisturbato non riesce di testa ad insaccare a pochi metri dalla porta e senza essere contrastato.

Bel primo tempo da parte del Catanzaro che pressa di continuo il Pisa ma non riesce a trovare la via del gol grazie anche all’ottima difesa dei toscani.

Secondo tempo

Al 49’ Canestrelli impegna Pigliacelli alla respinta dopo aver colpito di testa a su azione di corner.

Al 52’ altro colpo di testa sempre da corner da parte di Caracciolo che manda sopra la traversa.

Al 54’ debutta nel Catanzaro il neo acquisto Quagliata che entra al posto di un evanescente Brignola.

Al 72’ clamorosa azione gol del Catanzaro con Iemmello che cincischia e poi si vede ribattere la palla in corner.

Il Catanzaro dopo i primi 15’ - 20’ di marca pisana esce alla distanza creando qualche pericolo ai toscani e costringendo il Pisa alla difesa ad oltranza negli ultimi minuti di gara.

Al minuto 87 ci prova Pagano con tiro da fuori area bloccato da Semper.

Niente altro di rilevante fino al termine.

La gara si conclude a reti inviolate con lo stesso risultato maturato all’andata ma é certamente il Catanzaro ad aver giocato meglio e dominato per almeno tre quarti del match.

I giallorossi per quanto espresso in campo e con un po' di fortuna avrebbero meritato i tre punti nonostante avessero di fronte la vice capolista.

Maurizio Martino

TABELLINO

Catanzaro – Pisa 0-0

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Scognamillo, Antonini, Bonini; Situm, Pontisso (36’ st Coulibaly), Petriccione, Pompetti (22’ st Pagano), Brignola (10’ st Quagliata); Iemmello, Pittarello (10’ st Biasci)

A disposizione: Gelmi, La Mantia, Brighenti, Ceresoli, Seck, Buso, D’Alessandro, Cassandro

All. Caserta

Pisa (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti (28’ st Calabresi); Touré, Piccinini (22’ st Hojholt), Marin, Angori; Moreo (45’ st Abildgaard), Arena (22’ st Mlakar); Lind (28’ st Meister)

A disposizione: Andreade, Loria, Tramoni, Sussi, Rus, Jevsenak, Morutan

All. Inzaghi

Arbitro: La Penna

Assistenti: Politi – Pascarella

IV: Colaninno

Var: Minelli

AVar: Paganessi

Calci d’angolo: 5 Catanzaro, 5 Pisa

Recuperi: 1’ pt, 3’ st

Ammonizioni: 4’ pt Bonfanti (P), 27’ pt Scognamillo (C), 36’ st Pontisso (C), 39’ st Calabresi (P)

Spettatori: 8293 di cui 5831 abbonati e 40 ospiti