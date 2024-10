Calcio Serie B 9ª Giornata. Bari – Catanzaro: Tutte le Informazioni per il Settore Ospiti

La tanto attesa sfida tra Bari e Catanzaro è ormai alle porte e i tifosi delle Aquile si preparano a sostenere la loro squadra in trasferta. Ecco tutte le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti per il settore ospiti.

Vendita Biglietti Settore Ospiti

La vendita dei biglietti per il settore ospiti è iniziata oggi, 15 ottobre, alle ore 15:00. I tifosi del Catanzaro possono acquistare i tagliandi tramite il circuito TicketOne, sia nei punti vendita fisici che online sul sito ufficiale del SSC Bari [sscbari.ticketone.it]

Durata della Vendita

La vendita dei biglietti si chiuderà alle ore 19:00 del giorno precedente alla partita. È quindi consigliabile procedere con l’acquisto il prima possibile per evitare la possibilità di esaurimento dei posti nel settore ospiti.

Informazioni Utili

- Canali di vendita: TicketOne (punti vendita fisici e online).

- Inizio vendita: 15 ottobre ore 15:00.

- Chiusura vendita: alle ore 19:00 del giorno precedente la partita.

Non perdere l’occasione di sostenere il Catanzaro in questa importante sfida!

Di seguito le restrizioni applicate:

Il settore ospiti è riservato esclusivamente ai residenti nella Provincia della squadra ospitata; Non vi è obbligo di utilizzo di tessera di fidelizzazione per il settore ospiti; Vietata la vendita dei biglietti dei settori locali ai residenti nella Provincia della squadra ospitata



TARIFFE BIGLIETTI: € 19,00 + 1,00 d.p.

ALTRE INFO UTILI:

– Si sensibilizzano i tifosi a recarsi con largo anticipo allo Stadio;

– Per l’acquisto dei biglietti sarà considerato come documento valido esclusivamente la carta d’identità in corso di validità (originale o fotocopia) poiché è l’unico documento riportante sempre la città di residenza;

– NON È CONSENTITO il cambio utilizzatore;

– Il titolo d’ingresso è obbligatorio da 0 anni in su, per i minorenni sprovvisti di carta d’identità è necessario portare insieme al titolo d’ingresso anche la tessera sanitaria per accedere.

– Il titolo d’ingresso non è rimborsabile;

– L’apertura porte è programmata 2 ore prima dell’orario di inizio gara (salvo diverse indicazioni in sede GOS);