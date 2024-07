Calcio Serie B. Catanzaro all'assalto: Vivarini pronto a ribaltare la sfida contro il Modena

Dopo il bruciante ricordo dell'andata, il mister carica la squadra: attenzione massima e spirito di rivincita per riscattare la sconfitta e puntare alla promozione.

CATANZARO - Alla vigilia di un incontro cruciale per il Catanzaro, Mister Vivarini si presenta con determinazione e riflessione. La sconfitta precedente brucia ancora, ma il tecnico sa che nel calcio si deve guardare avanti, e il Catanzaro ha mostrato di potersi misurare anche lontano dalle proprie mura. Il prossimo avversario è il Modena, una squadra che nonostante sia incappata in una crisi di risultati, continua a essere considerata di primo livello, soprattutto nella gestione del gioco senza palla.

Mister Vivarini riconosce l'importanza della concentrazione per tutta la durata del match, sapendo che ogni partita è a portata di mano e l'attenzione deve essere massima. Riflette sull'andata, quando il Catanzaro perse all'ultimo momento dopo una traversa di Ambrosino che poteva cambiare le sorti della partita. Quel ricordo serve da stimolo per fare meglio e trasformare il rammarico in forza.

Il Modena, nonostante il periodo difficile, non viene sottovalutato. Vivarini è consapevole della qualità dell'avversario e si prepara a una partita equilibrata. E mentre il Catanzaro si è evoluto significativamente da quel primo confronto, il mister enfatizza l'importanza di apprendere dalle esperienze passate per continuare a migliorarsi.

Mister Vivarini chiude con un commento sul morale della squadra e sullo stato fisico dei giocatori, esprimendo ottimismo sulla completa disponibilità dell'intera rosa. Questo abbondanza di scelte, tuttavia, porta con sé l'amarezza di dover lasciare qualcuno fuori dalla partita. Ma è questa l'essenza del calcio e del ruolo del tecnico, che deve sempre fare scelte difficili.

Con lo sguardo verso la partita contro il Modena, Vivarini non nasconde l'amarezza per non essere riusciti a capitalizzare pienamente l'energia di un stadio pieno in precedenti occasioni, ma è carico e pronto a trasformare quell'amarezza in una performance di alto livello, sia per la squadra che per i tifosi fedeli del Catanzaro che saranno presenti. In attesa del fischio d'inizio, la promessa è di una partita giocata "su di giri", non solo per i tre punti ma anche per onorare il supporto dei tifosi, dentro e fuori dal campo.

Di seguito il video integrale con il mister Vivarini alla vigilia di Modena Vs Catanzaro