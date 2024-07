Calcio Serie B. Verso i Play-off il "Senatore" Luca Verna: Il Catanzaro supera ogni aspettativa - VIdeo

L'importanza del nucleo veterano e l'ottimismo per le finali: un'intervista con il "senatore" del campo*

CATANZARO - Luca Verna, il senatore della squadra del Catanzaro Calcio, ha condiviso le sue impressioni sul campionato e sulla sua esperienza personale. "Non vecchio, ma esperto," così scherza Verna, descrivendo un campionato che ha superato ogni aspettativa. La salvezza, obiettivo iniziale, è stata raggiunta con anticipo, spianando la strada ai play-off, dove ora la squadra si trova in un'eccellente posizione per affrontare le "otto finali" restanti.

Verna riconosce l'importanza del nucleo dei veterani nella prima fase del campionato, fondamentale per l'inserimento dei nuovi giocatori che ora stanno trovando maggior spazio e continuità. L'esperienza con il mister, unica e impegnativa, ha richiesto tempo per essere assorbita, soprattutto dai giovani che arrivano da contesti diversi.

Con la consapevolezza delle strategie avversarie, Verna prevede partite di ritorno con maggior esperienza e capacità di sfruttare gli errori del passato. Al suo ritorno in Serie B dopo diverse stagioni, ha trovato un campionato equilibrato e di alta qualità, che rende il posizionamento del Catanzaro tra le squadre contendenti una fonte di orgoglio aggiuntivo.

La transizione tra compagni di squadra, come il passaggio da Gion a Petriccione, sembra aver avuto un impatto minimo sul suo gioco, data la similitudine nelle capacità di impostazione di entrambi i giocatori. Per i giovani emergenti, il suo consiglio è quello di assorbire al massimo l'esperienza e di mostrare attaccamento e passione quotidiana per il lavoro, qualità che ritiene essenziali, come appreso dai suoi allenatori passati.

Con una conclusione sulle aspettative per i play-off e il sostegno dei tifosi, Verna trasmette entusiasmo e determinazione, elementi che senza dubbio caratterizzeranno le prossime mosse del Catanzaro in questo rush finale verso un obiettivo che, da sogno di inizio stagione, potrebbe trasformarsi in realtà.



Di seguito il video integrale con Luca Verna dell'US Catanzaro 1929