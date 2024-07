Calcio: Valerio Di Cesare appende gli scarpini. Nuovo ruolo dirigenziale nel Bari - Ora arriverà un Ds e un mister (Video)

BARI – Valerio Di Cesare, storico capitano del Bari, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio giocato per intraprendere una nuova sfida all'interno della società pugliese, assumendo un ruolo dirigenziale.

Nella conferenza stampa di oggi, Di Cesare ha espresso con emozione e gratitudine la sua decisione: "Questa è probabilmente la conferenza più difficile da quando gioco a calcio. La mia carriera da giocatore finisce qui. Se avessi ascoltato il bambino dentro di me, avrei giocato fino a 50 anni, ma penso che questa sia la scelta più giusta."

Di Cesare, 41 anni, ha vestito la maglia del Bari per sei anni, diventando un simbolo di passione e dedizione. "Il mio sogno da bambino era diventare un calciatore, e ce l'ho fatta. Forse avrei potuto fare di più, ma il calcio è stata la mia vita e la mia passione," ha aggiunto.

Il capitano ha anche sottolineato il supporto ricevuto dalla società e dal presidente, che gli hanno offerto l'opportunità di continuare a contribuire al Bari, questa volta fuori dal campo. "Ringrazio il presidente per la possibilità di continuare in questa società. Ora il mio obiettivo è imparare e migliorare come dirigente, per contribuire al sogno del Bari."

Durante la conferenza, Di Cesare ha risposto a diverse domande dai giornalisti, riflettendo sul suo percorso e sulle emozioni vissute durante la sua carriera. Ha riconosciuto le difficoltà e i momenti di riflessione che hanno preceduto la sua decisione, ma ha espresso fiducia nel futuro della società e nella nuova direzione che prenderà.

"Sono consapevole della responsabilità che mi aspetta, ma non ho paura. Ho sempre cercato le sfide più difficili e sono motivato a raggiungere nuovi obiettivi come dirigente," ha affermato Di Cesare, sottolineando l'importanza di guardare avanti e di lavorare insieme per il successo del Bari.

L'ex capitano ha ricevuto numerosi messaggi di supporto e ringraziamento da parte di ex compagni, presidenti e tifosi, dimostrando l'affetto e la stima che ha guadagnato nel corso degli anni. La conferenza si è conclusa con un applauso sentito da parte dei presenti, rendendo omaggio a una carriera straordinaria e augurando a Di Cesare il meglio per il suo nuovo ruolo nel Bari.

Emozioni e prospettive per il futuro

La decisione di Valerio Di Cesare di appendere gli scarpini segna la fine di un capitolo e l'inizio di una nuova avventura. Con il suo spirito combattivo e la sua passione, Di Cesare promette di portare lo stesso impegno e dedizione al suo nuovo ruolo dirigenziale, contribuendo a costruire un futuro luminoso per il Bari.

Di seguito il video integrale della conferenza stampa con Valerio Di Cesare