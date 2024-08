Calciomercato. Catanzaro pronto a ufficializzare Nicolò Buso: un nuovo colpo in arrivo

Il Catanzaro è in dirittura d'arrivo per l'acquisizione di Nicolò Buso, una seconda punta promettente che a breve sarà ufficialmente parte dell'US Catanzaro 1929.

Buso, nato il 1° febbraio 2000 a Treviso, è un attaccante versatile noto per la sua agilità e precisione sotto porta. Con un'altezza di 1,76 metri, il giocatore possiede anche un notevole controllo di palla, che gli permette di essere una minaccia costante nelle aree avversarie.

Attualmente sotto contratto con il Lecco, dove milita dal 2 luglio 2021, Buso ha recentemente prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2026, con l'ultimo rinnovo datato 15 luglio 2023.

Il suo passaggio al Catanzaro rappresenta una mossa strategica per il club, che cerca di rafforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Carriera e trasferimenti

Nicolò Buso ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Cesena, progredendo attraverso le squadre U17 e U19 del club.

Nel 2018, è passato alla Roma U19 a titolo gratuito, dove ha continuato a sviluppare le sue abilità prima di essere prestato al Venezia U19.

Successivamente, è tornato alla Roma U19 per poi trasferirsi all'Entella U19 e al Sestri Levante, anch'essi a titolo gratuito.

Nel 2021, Buso si è trasferito al Lecco, dove il suo valore di mercato era stimato intorno ai 150 mila euro, nonostante il trasferimento fosse a costo zero.

Durante la sua permanenza al Lecco, Buso ha dimostrato di essere un giocatore determinante, contribuendo significativamente alla squadra.

Il Catanzaro, vedendo in Buso un potenziale grande acquisto, ha lavorato duramente per finalizzare l'accordo, che ora sembra essere prossimo all'ufficialità.

Questo trasferimento potrebbe segnare una nuova fase della carriera di Buso, offrendogli l'opportunità di mettersi in mostra in un nuovo ambiente e contribuire al successo del Catanzaro.

L'acquisizione di Nicolò Buso potrebbe rivelarsi un colpo vincente per il Catanzaro, che punta a migliorare il proprio attacco con l'inclusione di un giovane talento italiano.

La formalizzazione del trasferimento è attesa a breve, con i tifosi che sperano che Buso possa fare la differenza nella prossima stagione.

Con un occhio attento alla sua crescita e alle sue performance future, Buso rappresenta non solo un investimento per il presente, ma anche una promessa per il futuro del calcio italiano.