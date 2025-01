Calciomercato Catanzaro: Rares Ilie dal Nizza, colpo in prestito con diritto di riscatto

Il Catanzaro si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo per la sua rosa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club calabrese ha chiuso l’accordo per l’arrivo di Rares Ilie, centrocampista offensivo classe 2003, in prestito con diritto di riscatto dal Nizza. Un’operazione che porta entusiasmo nella tifoseria e arricchisce il reparto offensivo della squadra, impegnata a consolidare il suo percorso in Serie B.

Il profilo del giovane talento rumeno

Rares Ilie, nato nel 2003, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio rumeno. Il giocatore, attualmente membro della nazionale under 21, ha già una discreta esperienza internazionale. Con la maglia delle selezioni giovanili della Romania, ha collezionato numerose presenze, totalizzando 10 partite e 3 gol con l’Under 21, dimostrando il suo talento e la sua capacità di essere decisivo in campo.

Ilie è stato acquistato dal Nizza nell’estate del 2022 per una cifra significativa di 5 milioni di euro, un investimento che testimonia le qualità tecniche del calciatore. Tuttavia, il giovane centrocampista ha trovato poco spazio nel club francese, collezionando appena due presenze in Ligue 1 nella stagione in corso, contro avversari del calibro di Lione e Montpellier. Negli anni precedenti, ha maturato esperienze in prestito al Maccabi Tel Aviv e al Losanna, continuando il suo percorso di crescita.

L’operazione targata Ciro Polito

Dietro questo affare c’è la firma del direttore sportivo Ciro Polito, che si conferma abile nel portare a Catanzaro giocatori di talento e prospettiva. Il prestito con diritto di riscatto rappresenta un’opportunità importante sia per il club calabrese che per Ilie, che avrà l’occasione di mettersi in luce in un campionato competitivo come la Serie B.

Ilie non sarà l’unico volto nuovo nella rosa dei giallorossi. Il suo arrivo segue infatti quello di Giacomo Quagliata, a dimostrazione della volontà della società di rinforzare la squadra per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Un futuro da protagonista

Con la maglia del Catanzaro, Rares Ilie avrà l’opportunità di rilanciarsi e mostrare tutto il suo potenziale. La piazza calabrese, nota per il calore della sua tifoseria, potrebbe rappresentare l’ambiente ideale per un giovane in cerca di continuità e fiducia. La squadra allenata da Fabio Caserta punta a sfruttare le sue qualità per migliorare ulteriormente le prestazioni offensive, consolidando il suo cammino in campionato.

L’arrivo di Ilie segna un passo importante nella strategia del Catanzaro, che guarda al futuro senza perdere di vista gli obiettivi immediati. La speranza è che il giovane rumeno riesca a diventare un punto di riferimento per la squadra e a regalare grandi soddisfazioni ai tifosi giallorossi. Fonte: Gianluca Di Marzio