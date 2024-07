Calciomercato Catanzaro, ufficiale: ecco Mirko Pigliacelli

CATANZARO - Mirko Pigliacelli, un nome che risuona nelle cronache sportive italiane, ha intrapreso una nuova avventura calcistica con il Catanzaro. Portiere di talento, Pigliacelli ha una storia ricca di momenti significativi e curiosità che lo hanno portato fino a questa tappa cruciale della sua carriera.

Gli Inizi e il percorso di crescita

Nato il 30 giugno 1993 a Roma, Pigliacelli ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili della Roma. La sua determinazione e abilità tra i pali lo hanno presto portato all’attenzione dei club maggiori. Il suo percorso lo ha visto passare per varie squadre, tra cui il Parma, il Sassuolo e la Pescara, affinando il suo talento e costruendosi una solida reputazione come portiere affidabile.

L'esperienza in Romania

Uno degli episodi più interessanti della carriera di Pigliacelli è senza dubbio la sua esperienza in Romania con il CS Universitatea Craiova. In Romania, Pigliacelli non solo ha trovato continuità di gioco, ma è diventato un vero e proprio idolo per i tifosi. Il portiere romano ha contribuito in modo significativo ai successi della squadra, inclusa la vittoria della Coppa di Romania nel 2018-2019. La sua capacità di adattarsi a un nuovo ambiente e cultura dimostra la sua professionalità e il suo spirito combattivo.

Ritorno in italia e nuova sfida

Dopo l’esperienza all’estero, il ritorno in Italia rappresenta per Pigliacelli una nuova sfida e un'opportunità di riaffermarsi nel calcio italiano. L’accordo con il Catanzaro segna un nuovo capitolo della sua carriera. I tifosi del Catanzaro sono entusiasti dell’arrivo di un portiere di così grande esperienza e talento, sperando che possa essere la chiave per raggiungere nuovi traguardi.

L'episodio memorabile: dribblare dalla propria porta alla porta avversaria

Uno degli episodi più straordinari della carriera di Mirko Pigliacelli è avvenuto durante una partita in Romania con il CS Universitatea Craiova. Durante un momento di pressione avversaria, Pigliacelli ha deciso di non limitarsi a un semplice rilancio del pallone. Con una sicurezza e un'abilità fuori dal comune per un portiere, ha iniziato a dribblare gli attaccanti avversari, partendo dalla propria area di rigore.

Con un controllo di palla impeccabile e una calma sorprendente, ha superato diversi giocatori avversari, avanzando rapidamente lungo il campo. I tifosi, increduli, hanno seguito l'azione con il fiato sospeso. Pigliacelli ha continuato la sua corsa fino a raggiungere la metà campo avversaria, creando un momento di pura magia calcistica. Anche se l'azione non si è conclusa con un gol, il gesto ha dimostrato il coraggio e l'abilità tecnica del portiere, consolidando ulteriormente la sua leggenda tra i tifosi del Craiova.

Un esempio di determinazione

La storia di Mirko Pigliacelli è un esempio di come la determinazione e il duro lavoro possano portare a grandi risultati. La sua carriera, fatta di alti e bassi, è testimone di un percorso fatto di passione e dedizione. Con il suo arrivo a Catanzaro, Pigliacelli si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita calcistica, portando con sé un bagaglio di esperienze e successi che saranno senza dubbio un valore aggiunto per la squadra.

Mirko Pigliacelli è pronto a difendere i colori del Catanzaro, e i tifosi non vedono l’ora di vederlo in azione. La città lo accoglie con entusiasmo e speranza, aspettandosi che possa contribuire a realizzare i sogni di una comunità intera.



Di seguito il comunicato ufficiale dellUS Catanzaro 1829





L’US Catanzaro si assicura un portiere di grande esperienza: dal Palermo arriva a titolo definitivo Mirko Pigliacelli, romano classe 1993, con alle spalle quasi 380 presenze tra la serie B (ha vestito le maglie di Sassuolo, Pescara, Reggina, Frosinone, Trapani, Pro Vercelli) e il massimo campionato rumeno (quattro stagioni e 166 presenze nella Universitatea Craiova, oltre ad una rete su calcio di rigore). Dopo l’esperienza nella Liga 1 Pigliacelli è tornato in Italia per difendere la porta del Palermo, squadra con cui ha collezionato 78 presenze nelle ultime due stagioni. Il nuovo estremo difensore giallorosso è quindi abituato alle piazze più calde: «Ho girato tanto, ma sinceramente quando ho avuto la possibilità di venire a Catanzaro c’è stato poco da pensare. Quando ho giocato al Ceravolo è stato emozionante. Ho sentito da subito il calore della piazza anche con i messaggi sui social, ma anche la forte voglia del direttore e della proprietà di avermi qui. Sono estremamente felice». Pigliacelli parla anche del suo nuovo rapporto con Iemmello: «Ho giocato diverse volte contro il capitano, ora sono contento di essere in squadra insieme: ho già parlato con Pietro, mi ha raccontato qualcosa, non vedo l’ora di iniziare e spero di far felice la gente di Catanzaro». Ai microfoni del club Pigliacelli si descrive, sotto il profilo caratteriale, come «una persona molto semplice, che si mette sempre a disposizione e dedita al lavoro», mentre dal punto di vista tecnico cerca di interpretare al meglio un ruolo che è molto cambiato nel corso degli anni: «Mi piace giocare a calcio nel verso senso della parola – dice Pigliacelli – non sono un portiere che sta fermo ad aspettare il tiro, cerco di essere di supporto alla squadra, di dare una soluzione, di fare uscire il gioco dal basso». La passione per quel ruolo è una tradizione di famiglia per Pigliacelli, cresciuto nelle giovanili della Roma, con cui ha anche vinto un campionato Primavera: «Mio padre e mio zio hanno giocato in porta, quando da piccolo ho scelto di fare anche io il portiere mi hanno spiegato che è un ruolo particolare, e forse è proprio questo che mi ha convinto». Pigliacelli si lega al club giallorosso con un contratto di due anni. «Sono sicuro di poter dare una mano alla squadra e a questa società. Penso di mettermi a disposizione in tutto come ho sempre fatto in carriera, ma soprattutto ora che ho fatto tanta esperienza», conclude Pigliacelli, che si rivolge ai tifosi giallorossi: «Non vedo l’ora di vedervi allo stadio e di gioire insieme!».