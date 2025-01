Calciomercato Cosenza Calcio, ufficiale: risoluzione consensuale con Josè Mauri

Il Cosenza Calcio comunica ufficialmente di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Josè Mauri, classe 1996.

Dopo una breve parentesi in maglia rossoblù, il calciatore lascia la squadra calabrese per intraprendere nuovi percorsi professionali.

L’esperienza di Josè Mauri a Cosenza

Arrivato a Cosenza per portare esperienza e qualità al centrocampo, Mauri ha collezionato 15 presenze complessive tra Coppa Italia e Campionato.

Nonostante l'impegno dimostrato sul campo, il rapporto si conclude anticipatamente, con una decisione presa di comune accordo tra il giocatore e la società.

I ringraziamenti del club e un nuovo capitolo per Mauri

Il Cosenza Calcio ha espresso gratitudine per l’apporto dato da Mauri, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni:

“A Josè l’augurio di proseguire la carriera nel migliore dei modi”, si legge nella nota ufficiale.

Questo tipo di comunicazione riflette i valori della società rossoblù, sempre attenta a mantenere rapporti cordiali con i propri tesserati anche al momento del distacco.

Un calciatore con esperienza internazionale

Josè Mauri, nato in Argentina, ha alle spalle una carriera di tutto rispetto.

Cresciuto calcisticamente in Italia, ha indossato maglie prestigiose come quelle di Parma e Milan, prima di proseguire con altre esperienze tra Serie A e Serie B.

La sua capacità di adattarsi a diversi stili di gioco lo rende un elemento prezioso per molte squadre alla ricerca di un centrocampista duttile e tecnico.

Il futuro del Cosenza Calcio

Con questa operazione, il Cosenza Calcio prosegue il suo lavoro di rimodulazione della rosa, mirando a ottimizzare le risorse a disposizione per affrontare al meglio la stagione in corso.

I tifosi attendono ora con curiosità le prossime mosse di mercato, fiduciosi nelle scelte della dirigenza.