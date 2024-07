Calciomercato Serie B: Catanzaro vicino a Della Morte, Palermo scatenato, caos Salernitana

Pirlo aspetta rinforzi, rivoluzione Catanzaro, il Palermo si muove, caos Salernitana

FIRENZE- Manca meno di un mese all'inizio del campionato di Serie B e il calciomercato sta già rivoluzionando le 20 squadre che vi parteciperanno. A tre settimane dall'inizio del torneo, fissato per il 16 agosto, la Cremonese di Giovanni Stroppa si candida come favorita per la vittoria finale, affiancata dal Frosinone di Vivarini e dal Sassuolo di Fabio Grosso. Non da meno il Palermo di Alessio Dionisi, sostenuto dal City Group. Attenzione anche alle neopromosse, con Juve Stabia e Mantova che hanno confermato le rispettive aree tecniche, mentre la retrocessa Salernitana rimane un punto interrogativo.

Palermo, il colpo del City Group è Alexis Blin

Il Palermo è scatenato sul mercato. Dopo un anno di apprendistato, chiuso con un sesto posto e una sconfitta in semifinale playoff, il City Group ha deciso di rilanciare e ripartire dalle idee di Alessio Dionisi, che ha sostituito Michele Mignani (ora al Cesena). Nonostante la perdita di giocatori importanti come Pigliacelli e Soleri, i rosanero hanno accolto il portiere Alfred Gomis e il francese Thomas Henry dall’Hellas Verona. Gomis, ex Torino e SPAL, si contenderà il posto con Desplanches, portiere dell’Italia U21.

L'ultimo acquisto del Palermo arriva dalla Serie A: il centrocampista Alexis Blin, classe 1996, è stato acquistato dal Lecce per circa un milione di euro. Blin ha firmato un contratto triennale con i siciliani. In uscita, la posizione di capitan Brunori rimane incerta, corteggiato dalla Cremonese, che potrebbe offrire il cartellino di Mudo Vazquez per assicurarsi un bomber di qualità. La squadra di Stroppa, già rinforzata con De Luca dalla Sampdoria, non ha fretta.

Sampdoria, Romagnoli e altri rinforzi. Caos Salernitana, rivoluzione Catanzaro

Nonostante le problematiche extra-campo, la Sampdoria di Andrea Pirlo ha annunciato l’ingaggio di Alessio Romagnoli, centrale difensivo dal Frosinone in prestito con obbligo di riscatto. Pirlo aspetta però altri rinforzi per completare la rosa.

La Salernitana, alle prese con ingaggi pesanti e una rosa da sfoltire, ha chiuso l’affare Dalmonte con il Vicenza. Il giovane Pirola, difensore della nazionale U21, si trasferirà in Grecia all’Olympiacos per 3 milioni di euro. Il ds Petrachi attende il momento giusto per il primo grande colpo.

Rivoluzione Catanzaro: acquisti mirati per un nuovo ciclo vincente

Rivoluzione in corso a Catanzaro: Morganti e Polito hanno affidato la panchina a Fabio Caserta, seguendo le indicazioni del presidente Floriano Noto. Dopo un campionato straordinario, il Catanzaro ha avviato una strategia di rinnovamento e potenziamento della rosa.

Il primo colpo è stato l'acquisizione di Alessio Volpe, svincolato e pronto a portare esperienza e qualità in attacco. Il club giallorosso ha poi salutato pilastri del recente passato come Fulignati, Sounas, Vandeputte e Verna, alleggerendo il monte ingaggi e aprendo spazio per nuovi arrivi. La porta sarà difesa da Mirko Pigliacelli, strappato al Palermo, mentre sulle corsie esterne spingeranno Filippo Compagnon e Ilias Koutsoupias, talenti rispettivamente della Juve e del Benevento.

Ma il colpo più importante potrebbe essere in arrivo: il Catanzaro è infatti molto vicino all'acquisto del centrocampista Della Morte, che andrebbe a rinforzare ulteriormente la mediana della squadra. Questi acquisti sono stati studiati per rinforzare la squadra in punti chiave, mantenendo un equilibrio tra giovani promesse e giocatori di esperienza, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni della passata stagione e puntare a traguardi ambiziosi.

Neopromosse: Mantova, Cesena, Juve Stabia e Carrarese tra conferme e novità

Anche le neopromosse si stanno muovendo sul mercato. Il Mantova, guidato dal tandem Possanzini-Botturi, punta a non essere una semplice comparsa. Salutati Giacomelli e Celesia, la rosa è stata puntellata con Solini dal Como, il duo Cella-Botti, e Leonardo Mancuso, centravanti di comprovata esperienza in Serie B. In mezzo al campo, sarà ancora Burrai a dare equilibrio.

Il Cesena, dopo un avvio tormentato, ha soddisfatto le richieste di Michele Mignani: in Romagna giocheranno Marco Curto del Como e lo svedese Lars Joseph Ceesay, esterno del Malmoe. Juve Stabia e Carrarese hanno adottato una strategia coerente rispetto alla scorsa stagione: conferme prima e poi nuovi acquisti per alzare il tasso tecnico. Juve Stabia ha portato a casa Varnier e Da Riva ex Atalanta, mentre il Mantova ha dato fiducia a Bleve e Zuelli e sta per accogliere Jimenez della Salernitana e Kallon dell’Hellas Verona.

Il calciomercato di Serie B è in pieno fermento, e le prossime settimane saranno cruciali per definire gli organici delle squadre che si contenderanno il titolo e la promozione nella massima serie.