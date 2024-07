Calciomercato Serie B: Colpo per i Giallorossi, Filippo Maria Pittarello in viaggio per il Catanzaro

CATANZARO - Filippo Maria Pittarello, attaccante attualmente in forza al Cittadella, è vicino a firmare con l’US Catanzaro. Nato il 9 ottobre 1996 a Padova e alto 1,85 metri, Pittarello è noto per la sua forza fisica e abilità nel gioco aereo. Dopo una carriera che lo ha visto giocare in diverse squadre tra Serie C e Serie B, il suo passaggio al Catanzaro rappresenta una nuova sfida e un’opportunità per dimostrare ulteriormente il suo valore.

Pittarello ha iniziato la sua carriera nelle squadre locali della Serie D, come San Paolo e Calcio Padova. Ha giocato per diverse squadre tra Serie C e Serie B, mostrando costante crescita e adattabilità. Tra le squadre più recenti troviamo Luparense, Virtus Verona, Cesena, e Feralpisalò, prima di arrivare al Cittadella nel 2023.

Nel corso della sua carriera, ha registrato le seguenti presenze e gol:

- Luparense (2019-2020): 24 presenze, 15 gol

- Virtus Verona (2020-2022): 55 presenze, 14 gol

- Cesena (2022-2023): 13 presenze, 2 gol

- Feralpisalò (2022-2023, in prestito): 34 presenze, 5 gol

- Cittadella (2023-2024): 35 presenze, 6 gol (fino al 10 giugno 2024)

Pittarello ha espresso il desiderio di vedere il Cittadella in Serie A in futuro, sottolineando l'alchimia unica della squadra e la gestione del direttore Marchetti come fattori chiave per raggiungere questo obiettivo. Attualmente, l'obiettivo principale del Cittadella è raggiungere la salvezza il più presto possibile. Pittarello rimane focalizzato sui gol e sull'impatto positivo che può avere sulla sua squadra.

Attualmente, è vicino a firmare con l’US Catanzaro, un trasferimento che rappresenterebbe una nuova sfida e un'opportunità per dimostrare ulteriormente il suo valore in un nuovo contesto.