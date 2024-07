Calciomercato Serie B: l’US Catanzaro devastante, ecco tre colpi in dirittura d'arrivo

Ecco i tre calciatori in dirittura d'arrivo: Pagano, Della Morte e Pittarello

CATANZARO - Il Catanzaro continua a stupire nel mercato estivo e, seppur non ancora ufficializzati, sono ufficiosi tre importanti acquisti che promettono di rafforzare notevolmente la squadra. Stiamo parlando di Riccardo Pagano, Matteo Della Morte e Filippo Maria Pittarello, tre giocatori che porteranno qualità ed esperienza alla formazione calabrese.

Riccardo Pagano: un giovane talento in prestito dalla Roma

Riccardo Pagano, centrocampista classe 2004, è pronto a lasciare la Roma per unirsi al Catanzaro in prestito. L'accordo, ancora ufficioso, prevede un diritto di riscatto per il Catanzaro e un contro riscatto a favore della Roma, a dimostrazione della fiducia che il club giallorosso ripone nel giovane talento.

Pagano, che ha esordito con la prima squadra della Roma sotto la guida di José Mourinho, ha giocato principalmente con la squadra Primavera, dove ha mostrato il suo potenziale come centrocampista centrale e talvolta come trequartista. Nato a Tivoli il 28 novembre 2004, è un giocatore versatile di 1,75 m di altezza, noto per la sua visione di gioco e il piede destro. Ha già rappresentato l'Italia a livello giovanile, giocando per le selezioni Under-15 fino all'Under-20.

Statistiche di Carriera:

- Presenze totali: 126

- Gol: 40

- Assist: 25

- Minuti giocati: 7.708

Matteo Della Morte: un attaccante di prospettiva

Matteo Della Morte, nato il 13 ottobre 1999 a Ciriè, è un attaccante di 1,70 m che si trasferisce dal LR Vicenza al Catanzaro. Anche se l'accordo non è ancora ufficiale, le indiscrezioni parlano di un'intesa già trovata. Della Morte è un attaccante rapido e tecnico, dotato di un piede sinistro preciso e una spiccata abilità nel dribbling, caratteristiche che lo rendono un'importante aggiunta all'attacco del Catanzaro.

Statistiche di carriera:

- Presenze totali: 253

- Gol: 35

- Assist: 16

- Minuti giocati: 13.869

Filippo Maria Pittarello: Esperienza e Gol

Filippo Maria Pittarello, nato il 9 ottobre 1996 a Padova, è un attaccante centrale di 1,85 m che arriva dall'AS Cittadella. Anche per lui, l'accordo è ufficioso ma manca ancora l'annuncio ufficiale. Pittarello porta con sé una lunga esperienza nelle serie minori italiane, dove ha dimostrato di essere un attaccante prolifico e fisicamente dominante, qualità fondamentali per affrontare le sfide della stagione in corso.

Statistiche di carriera:

- Presenze totali: 312

- Gol: 75

- Assist: 21

- Minuti giocati: 19.651

Con l'arrivo ufficioso di Pagano, Della Morte e Pittarello, il Catanzaro dimostra la sua ambizione di costruire una squadra competitiva e pronta per le sfide della Serie B. Questi nuovi innesti, una volta ufficializzati, non solo rafforzeranno la rosa, ma porteranno anche freschezza e talento. I tifosi del Catanzaro possono guardare al futuro con ottimismo, in attesa di vedere in campo questi nuovi protagonisti.