Calendario Serie BKT 2026/2027, sorteggio ufficiale il 22 luglio ad Ascoli Piceno

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La nuova stagione della Serie B partirà dalle Marche con la presentazione del calendario del 95° campionato cadetto

La Serie BKT 2026/2027 è pronta ad alzare il sipario. La Lega Serie B ha ufficializzato che la cerimonia di presentazione e sorteggio del calendario della Serie B 2026/2027 si svolgerà il prossimo 22 luglio ad Ascoli Piceno, una delle città più affascinanti del panorama italiano.

L'evento rappresenterà il primo grande appuntamento ufficiale della nuova stagione e segnerà l'inizio del percorso che porterà le venti squadre protagoniste a contendersi la promozione in Serie A e la permanenza nel campionato cadetto.

Perché Ascoli Piceno è stata scelta dalla Lega Serie B

La decisione di assegnare ad Ascoli Piceno l'organizzazione della cerimonia è arrivata dopo l'apertura delle candidature avvenuta nel corso dell'assemblea della Lega Serie B dello scorso 4 giugno.

Tra le proposte pervenute, è stata premiata la candidatura della città marchigiana, conosciuta come la "Città del Travertino" e celebre per il suo straordinario patrimonio storico e architettonico. Il cuore della città è rappresentato da Piazza del Popolo, considerata una delle piazze rinascimentali più belle e armoniose d'Italia.

La scelta conferma la strategia della Lega di associare il calcio alla valorizzazione dei territori italiani, promuovendo città ricche di storia, cultura e tradizione sportiva.

La Serie B e la valorizzazione delle città italiane

Negli ultimi anni la presentazione del calendario Serie B è diventata molto più di una semplice cerimonia sportiva. L'obiettivo della Lega è infatti quello di trasformare questo appuntamento in una vetrina nazionale per i territori che ospitano l'evento.

Dopo l'edizione ospitata a Mantova nella prestigiosa cornice di Palazzo Te, quest'anno sarà Ascoli Piceno a rappresentare l'incontro tra sport, cultura e turismo.

Una scelta che conferma la volontà di raccontare l'Italia attraverso il calcio, promuovendo luoghi simbolo e contribuendo alla crescita dell'immagine delle città coinvolte.

Bedin: "Il calcio valorizza le eccellenze del territorio"

Il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha sottolineato il valore simbolico della scelta.

Secondo Bedin, presentare il nuovo campionato in contesti storici e culturali di grande prestigio permette di unire la passione per il calcio all'orgoglio delle comunità locali, trasformando la Serie B in uno strumento di promozione delle eccellenze italiane sin dal primo giorno della stagione.

Il presidente ha inoltre ringraziato l'Ascoli Calcio e l'amministrazione comunale per la disponibilità e l'entusiasmo dimostrati nell'accogliere l'evento.

L'orgoglio della città di Ascoli Piceno

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, che ha definito l'assegnazione della manifestazione un importante riconoscimento per la città.

L'evento porterà nelle Marche dirigenti, rappresentanti istituzionali, giornalisti e tifosi provenienti da tutta Italia, offrendo una significativa opportunità di promozione turistica e culturale.

Per l'amministrazione comunale si tratta di un'occasione unica per mostrare a livello nazionale le bellezze architettoniche, storiche e artistiche che rendono Ascoli una delle città più suggestive del Centro Italia.

Ascoli Calcio protagonista del ritorno in Serie B

Particolarmente significativo è anche il valore simbolico della scelta per l'Ascoli Calcio, tornato recentemente nel campionato cadetto.

Il presidente del club, Bernardino Passeri, ha accolto con soddisfazione la decisione della Lega, definendola un riconoscimento non soltanto per la società, ma per l'intero territorio e per la passione dimostrata dai tifosi bianconeri nel corso della stagione che ha sancito il ritorno in Serie B.

Quando verranno svelati i dettagli dell'evento

La presentazione del calendario Serie BKT 2026/2027 si terrà il 22 luglio, ma nei prossimi giorni la Lega comunicherà ulteriori dettagli riguardanti:

l'orario ufficiale della cerimonia;

la location scelta ad Ascoli Piceno;

le modalità di accredito per giornalisti e operatori dell'informazione;

il programma completo dell'evento.

L'attesa cresce tra tifosi, società e addetti ai lavori, pronti a scoprire il percorso che accompagnerà il campionato di Serie B 2026/2027, una stagione che si preannuncia ricca di fascino, rivalità e grandi obiettivi sportivi.