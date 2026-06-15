Davide Possanzini è il nuovo allenatore del Catanzaro, manca solo l’ufficialità

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Davide Possanzini verso la panchina del Catanzaro: chi è il tecnico scelto per guidare i giallorossi

Il Catanzaro pronto a ripartire con Davide Possanzini

Manca ormai soltanto l'annuncio ufficiale, ma tutto lascia pensare che sarà Davide Possanzini il nuovo allenatore dell'US Catanzaro 1929 per la stagione 2026-2027. Dopo la separazione con Alberto Aquilani, la società giallorossa avrebbe individuato nel tecnico marchigiano il profilo ideale per proseguire il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni.

Allenatore moderno, preparato e con una forte identità tattica, Possanzini arriva a Catanzaro con la reputazione di tecnico capace di valorizzare il gioco offensivo, il possesso palla e la crescita dei giovani talenti.

Chi è Davide Possanzini

Nato a Loreto il 9 febbraio 1976, Possanzini ha costruito la propria carriera in panchina dopo una lunga esperienza da calciatore professionista.

In possesso della Licenza UEFA Pro, il massimo livello di abilitazione per allenatori, negli ultimi anni ha mostrato una chiara preferenza per il modulo 4-2-3-1, sistema di gioco che permette di sviluppare una manovra offensiva dinamica e organizzata.

La sua crescita tecnica è stata caratterizzata da un percorso graduale e ricco di esperienze significative, che lo hanno portato a lavorare in contesti importanti sia in Italia che all'estero.

Gli inizi della carriera da allenatore

Il primo passo nel mondo delle panchine arriva nel 2012, quando ottiene l'abilitazione UEFA B presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Nel luglio 2013 inizia la sua avventura nel settore giovanile del Brescia Calcio, società alla quale era particolarmente legato avendovi trascorso sei stagioni da giocatore.

Dopo l'esperienza con gli Allievi Nazionali, nel gennaio 2015 assume la guida della formazione Primavera, dimostrando subito ottime capacità nella gestione e nella valorizzazione dei giovani.

L'esperienza accanto a Roberto De Zerbi

Una parte fondamentale della crescita professionale di Possanzini è legata alla collaborazione con Roberto De Zerbi.

I due lavorano insieme al Foggia Calcio, al Palermo FC, al Benevento Calcio e successivamente al US Sassuolo Calcio.

Proprio a Sassuolo, nel triennio trascorso in Serie A, Possanzini contribuisce alla crescita di una delle squadre più apprezzate del campionato per qualità di gioco e organizzazione tattica.

Nel 2021 segue nuovamente De Zerbi allo FC Shakhtar Donetsk, conquistando la Supercoppa d'Ucraina. L'esperienza viene però interrotta nel 2022 a causa dello scoppio della guerra in Ucraina.

La grande impresa con il Mantova

Dopo il ritorno al Brescia, Possanzini vive la sua prima vera esperienza da allenatore capo tra i professionisti.

Nel giugno 2023 viene scelto dal Mantova 1911. La stagione si trasforma rapidamente in una favola sportiva: il Mantova, inizialmente destinato alla Serie D e successivamente riammesso in Serie C, domina il Girone A conquistando la promozione in Serie B.

Con 80 punti ottenuti e un calcio propositivo che riceve apprezzamenti da addetti ai lavori e tifosi, Possanzini diventa uno degli allenatori emergenti più interessanti del panorama italiano.

Nella stagione successiva conduce il Mantova alla salvezza in Serie B, chiudendo il campionato al quattordicesimo posto con 44 punti.

Come gioca Possanzini

Il nome di Davide Possanzini è spesso associato a un calcio moderno e offensivo.

Tra le caratteristiche principali delle sue squadre troviamo:

costruzione dal basso

possesso palla organizzato

ricerca costante della superiorità numerica

pressione alta

valorizzazione dei giovani

sviluppo del gioco attraverso gli esterni offensivi

Un'identità che potrebbe sposarsi perfettamente con la filosofia mostrata dal Catanzaro nelle ultime stagioni.

Perché il Catanzaro ha scelto Possanzini

La possibile scelta di Possanzini rappresenta una decisione in linea con il progetto tecnico della famiglia Noto e della dirigenza guidata dal direttore sportivo Ciro Polito.

L'obiettivo sembra essere quello di mantenere una proposta di gioco ambiziosa, puntando su un allenatore capace di dare continuità al percorso intrapreso e allo stesso tempo introdurre nuove idee tattiche.

A 50 anni, Possanzini arriva nel capoluogo calabrese nel pieno della maturità professionale, forte delle esperienze accumulate accanto a De Zerbi e dei risultati ottenuti da protagonista sulla panchina del Mantova.

Catanzaro, attesa per l'annuncio ufficiale

L'ufficialità non è ancora arrivata, ma l'accordo tra le parti appare ormai vicino alla definizione. I tifosi giallorossi attendono con curiosità di conoscere il nuovo corso tecnico e di capire quali saranno i programmi per la stagione 2026-2027.

Se la nomina verrà confermata, Davide Possanzini avrà il compito di raccogliere un'eredità importante e guidare il Catanzaro verso nuovi obiettivi, cercando di consolidare la squadra tra le protagoniste della Serie B.

La carriera di Davide Possanzini in sintesi

2013-2015: settore giovanile Brescia

2015: allenatore Primavera Brescia

2015-2022: vice di Roberto De Zerbi tra Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo e Shakhtar Donetsk

2022-2023: ritorno alla Primavera del Brescia

2023: allenatore della prima squadra del Brescia

2023-2025: allenatore del Mantova

2024: promozione in Serie B con il Mantova

2025: salvezza in Serie B con il Mantova

2026: panchina del Catanzaro. attesa l'ufficialità